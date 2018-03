SOS uitpuilende kledingkast: 4 praktische tips van een opruimcoach Charlotte Dierckx

11 maart 2018

10u02 0 Vrije tijd Mmmm zondag, het moment om eens heerlijk op je gemak... je kledingkast uit te pluizen. Ja, dat lees je goed! Opruimcoach Tina Favache - de Marie Kondo van de lage landen - leert je in 4 praktische stappen hoe je de rommel de baas kan. Wedden dat er een handvol vergeten stuks weer boven water komt?

Elke ochtend is het hetzelfde liedje: mopperend wurm je jezelf in de eerste beste jeans en dikke trui omdat je verder 'echt niets hebt om aan te doen!', terwijl de kledingkast op springen staat. Hoog tijd dus om die stapel onder handen te nemen.

Voorbereiding

Kies eerst een of meerdere groepen waarmee je vandaag aan de slag wilt: topjes/t-shirts, truien/vesten, broeken/leggings, jurken/rokken, hemden/blouses, sportkleding, ondergoed, sokken, pyjama's, jassen, sjaals/mutsen/riemen, juwelen, handtassen of schoenen. Leg per gekozen groep alles op een hoop.

Stap 1

Neem elk kledingstuk vast en stel jezelf de volgende vragen:

- Kan ik dit dit kledingstuk nog dragen (te ruim of te krap)?

- Ga ik het nog dragen?

- Is het in goede draagbare staat?

- Zou ik het op dit moment nog kopen?

Indien je op een van deze vragen 'nee' antwoordt, weet je dat je er afscheid van kunt nemen. Aan jou dan de keuze of je het kledingstuk weggooit en dus in een zak doet, of in een doos legt om weg te geven of te verkopen.

Indien je vol overgave op al het bovenstaande 'ja’ hebt geantwoord, kan dit prachtige kledingstuk weer een zichtbare plek in je kast krijgen.

Werk per kledinggroep zodat je gemakkelijk het overzicht kunt bewaren. Tina Favache

Stap 2

Als je alle kledingstukken uit je kast hebt gesorteerd, zou je normaal gezien drie groepen voor je moet hebben:

- Houden: ga verder met de kleding die jouw ‘ja’ heeft gekregen! Deze kun je terug in de kast hangen/leggen. Hoe je dat doet leer je in stap 3.

- Weggooien: deze groep is zeer gemakkelijk. Knoop de zak dicht en zet hem klaar om weg te gooien. Het is verboden om hier nog iets uit te halen!

- Weggeven/verkopen: houd voor deze groep rekening met twee zaken:

• Geef alleen dingen weg als je iemand er werkelijk een plezier mee kunt doen, niet om er zelf vanaf te zijn.

• Kleding verkopen is zeer tijdrovend. Je moet alles fotograferen, online zetten, reageren... Onderschat deze taak zeker niet. Doe dit dus uitsluitend met de kledingstukken waaruit je nog een meerwaarde kunt halen.

Stap 3

Nu er enkel nog kledingstukken overblijven die je echt dierbaar zijn, is het tijd om ze een definitief plekje in de kast te geven. Vaak helpt het om eerst voor jezelf eens uit te teken hoe je je kast (hang- en legkast) idealiter wilt indelen. Neem dus een papier bij de hand en teken maar.

Tips



- Kleding die niet in het zicht hangt, ben je binnen tien dagen vergeten. Probeer dus alles goed zichtbaar in je kast te leggen of hangen en leg geen stapeltjes achter stapeltjes (doe dit uitsluitend als het om winter- en zomerkleding gaat).

- Werk van licht naar donker en van lang naar kort (van links naar rechts voor hangende kleding). Dat geeft een positieve vibe aan je kleerkast.

- Probeer bij legkleding (zoals T-shirts) zo veel mogelijk per kleur te werken.

-Schuif handtassen of sporttassen in elkaar. Laat er alleen een handvat uithangen, zo zie je welke tassen in elkaar zitten.

- Durf alles eens een nieuwe plaats te geven! Dit zal je stimuleren om andere kledingstukken te dragen.

- Geef je juwelen de aandacht die ze verdienen, verstop ze niet in een doosje. Leg ze op een zichtbare plaats waar ze uitnodigen om gedragen te worden.

- Bij schoenen mag je extra selectief zijn. Als ze niet lekker zitten ga je ze sowieso niet dragen. De enige uitzondering zijn schoenen die specifiek bij een bepaalde outfit horen.

Stap 4

Het enige wat je nu nog te doen staat, is die zak met weg te gooien kleding effectief het huis uitwerken. Plan ook alvast wat tijd in je agenda om de dingen die je gaat verkopen of weggeven te fotograferen of online te zetten. Maar allereerst... een welverdiende pauze!

Heb je de smaak te pakken? 'Mijn Opruimboek' bevat nog 11 opruimuitdagingen voor andere ruimtes in je woning met voor ieders een handig stappenplan en tal van tips en tricks. En er is ook de Facebookgroep 365x opruimen, waar je jouw opruimgevecht kan delen met duizenden andere leden.

Tina Favache, Mijn Opruimboek, Uitgeverij Lannoo, € 14,99