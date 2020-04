Sofie Van de Velde (48): “Ik voel in de meeste tekeningen veel warmte voor het eigen nest” Margo Verhasselt

10 april 2020

15u48 0 Vrije tijd “Maak een leuke tekening”. Eén oproep en onze mailbox zat vol. Uit alle inzendingen maakte Sofie Van de Velde, bekend van Stukken van Mensen op VIER, een selectie. Zelf houdt ze momenteel het hoofd boven water als galeriste, herschikt ze haar co-ouderschap en is ze vooral extra voorzichtig: ze is longpatiënt.

Kan kunst de wereld redden? Sofie Van de Velde juicht creativiteit in deze tijd alleszins toe. “Het virus legt ons een hoop grenzen op. Trek die open, denk out of the box en gá.” Dit alles weliswaar volgens de regels van de viruskunst: in je kot. Haal wasco, verf, krijt, potlood en stift uit de kast. Kladder en klieder. Op papier, op de stoep, op een van de muren thuis. “Vraag dat laatste misschien eerst aan je mama of papa”, lacht Sofie. “Maar wat dan nog? Zo’n muur is snel opnieuw geschilderd, hoor.”

Het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

Nog meer in NINA:

- Lockdown Lekkers

- Co-ouderschap in tijden van corona

- De leukste kinderquotes

- Moeders mooiste: spelen met make-up

& nog veel meer!