Sociaal in quarantaine? Deze apps bieden de oplossing Margo Verhasselt Ann Laenen Leen Van de Sande

18 maart 2020

14u46 0 Vrije tijd Hallo, ik ben Margo en ik ben wat ze noemen een extreme extravert. Wat wil dat zeggen? Dat quarantainedagen voor mij een absolute hel zijn, omdat ik normaal niet meer dan drie avonden per week ‘in mijn kot’ doorbreng. Om jullie een virtueel hart onder de riem te steken, zochten we enkele leuke apps bij elkaar, die verplicht asociale tijden toch sociaal maken. Alsjeblieft, dankjewel.

Gisterenavond was het zover. Ik had eindelijk terug meer sociaal contact dan met mijn huisgenoot alleen. (Sorry, Helena, dat je met mij opgescheept zit momenteel.) Hoezo dan? Mijn vrienden ik besloten een feestje te organiseren. Geen foute lockdown-party weliswaar, wél een veilig virtueel feestje vanop een héél veilige afstand.

Hoe doe je dat in godsnaam, hoor ik u denken. Wel, via de handige app HouseParty gaven een groep van vijf vrienden en ikzelf een - u raadt het al - houseparty. Je kan gemakkelijk met elkaar praten en een spelletjes spelen. Het resultaat? Uren die voorbij vlogen, competitief gedrag dat nog eens opspeelde en vooral veel gelach (vooral met mijn tekenkunsten bij Pictionary). Zelf ook nood aan wat sociaal contact? We lijsten nog zeven andere handige apps op die kunnen helpen.

Draw Something

Je creatief talent ten volle uiten? Dan is de tekenapp Draw Something misschien wel iets voor jou. Hij doet een beetje denken aan good old Pictionary. Het is de bedoeling om samen met een vriend of vriendin je tekenskills boven te halen en om de beurt een tekening te maken, waarop de tegenspeler vervolgens moet raden wat het juist moet voorstellen. Plezier gegarandeerd!

Je kan zowel de gratis als betalende versie downloaden in de App Store en Google Play. De betalende versie (0,79 euro) bevat meer opdrachten en geen reclame.

Pictoword

Wij houden van rebussen. Ben jij er goed in? Met de app Pictoword ga je samen met vrienden de uitdaging aan en raad je om ter snelst het woord uit rebussen, afbeeldingen en andere raadopdrachten.

Pictoword kan je gratis downloaden in de App Store en Google Play.

Netflix Party

Heel de dag films en series kijken: heel leuk. Maar alleen is maar alleen. Met deze app kan je samen – en toch apart – naar je lievelingsfilm kijken én tegelijkertijd met je vrienden praten via de chatbox. Zo heb je toch een beetje het gevoel samen te zijn. Netflix Party werkt alleen via Google Chrome. Bingewatchen maar!

Airtime

Airtime is ontworpen om zowat alles samen te doen met je vrienden, ongeacht hoe ver jullie je van elkaar begeven. Het is een sociaal streamingplatform waarbij je met meerdere vrienden tegelijkertijd naar dezelfde video’s kunt kijken, en samen je favoriete muziek kan beluisteren. En dat terwijl je elkaar kan zien en horen. Je kan videochatten met maar liefst tien andere vrienden en je gesprek een grappige dimensie geven met geanimeerde stickers, geluidseffecten en filters.

Airtime is gratis te downloaden in de App Store en Google Play.

Kahoot

Kahoot is een interactieve app waarbij je een quiz kan maken voor jouw vrienden en omgekeerd. Filmfanaat? Maak dan een quiz over verschillende filmpersonages en nodig je vrienden uit met de Game Pin. Van zodra zij ingelogd zijn, kan de quiz beginnen. Aan de hand van multiplechoicevragen verruim je je kennis. Weet jij het juiste antwoord of was jij de snelste? Dan word jij misschien wel Kahootkoning(in).

Kahoot is gratis te downloaden via de App Store en Google Play.

Bksy

Met Bksy heb je altijd een handig overzicht van jouw boekenverzameling. Gebruik de handige scanner voor ISBN-codes en verzamel zo al je boeken in je eigen collectie. Zoek daarna vrienden die de app ook gebruiken en ontdek welk genre zij interessant vinden. Met deze app kan je gratis nieuwe boeken lezen en jouw boeken uitlenen aan anderen. Anderen boekenwurmen gevonden met dezelfde lievelingsauteur? Word dan lid van een online boekenclub, of start er zelf één!

Download Bksy gratis via de App Store en Google Play.

Happening

Met Happening zijn de opties eindeloos. De app is perfect voor vriendengroepen die snel uitgekeken zijn op één ding. Kies bijvoorbeeld voor Photo Hunt: een wedstrijd met foto-opdrachten voor jou en je vrienden, Sketchy: een online variant van pictionary of Betrayal: een Risk-achtig spel waarbij alles draait om allianties smeden en elkaar verraden of één van de andere opties. Last van keuzestress? Probeer ze gewoon allemaal, plezier verzekerd!

Download de app gratis via de App Store en Google Play.