Snoeien in de tuin? Onze tuinexperte legt uit welke schaar je het best gebruikt voor elke snoeiklus

Rozen, hortensia’s, bessen, (fruit)bomen ... Er valt altijd wel wat te snoeien in de tuin. Onze tuinexperte Laurence Machiels toont welke scharen je het best gebruikt om het jezelf gemakkelijker maken én blessures te voorkomen. “Degelijk materiaal maakt het werk zoveel lichter!”

Twijgen tot 1,5 à 2 cm : s noeischaar

Een goede snoeischaar is goud waard. Daarmee knip je zoveel makkelijker, spaar je energie uit en geraakt je pols niet overbelast. Welke je nodig hebt, hangt af van de planten in je tuin én van de grootte en kracht van je handen. Heb je alleen een balkon, dan heb je genoeg aan een basissnoeischaar. Zodra je rozen of andere struiken, en zeker (fruit)bomen te snoeien hebt, investeer je beter in een performante snoeischaar, van een bekend merk als Gardena, WOLF-Garten of Fiskars, of van een lokaal merk als Polet. Reken op zo’n 30 euro. Snoei je heel veel, kijk dan voor een basismodel van een professioneel merk, zoals Felco (vanaf 50 euro). Kwaliteitsmerken geven tot 25 jaar garantie op een snoeischaar, en vaak kunnen de onderdelen vervangen worden als er toch iets stuk gaat.

De beste manier om je snoeischaar kapot te krijgen (en je pols te forceren), is door een te dikke tak proberen af te knippen. Twijgen tot 1,5 à 2 centimeter knip je met een snoeischaar, dikkere takken met een takkenschaar. Vanaf 4 centimeter schakel je over op een snoeizaag.

Eerst proberen

Neem de snoeischaar voor je ze koopt in je hand en ‘knip’ er een paar keer mee. Ze moet goed in de hand liggen en mooi in evenwicht zijn. Hebben je vingers genoeg grip en sluiten ze mooi rond het handvat? Let er vooral op of ze geschikt is voor jouw handen! Je moet kunnen knippen zonder dat je hand te wijd opengespreid wordt, anders kun je nooit kracht zetten.

Bij bepaalde modellen kun je de openingswijdte aanpassen. Dat is een absolute plus, zeker als je de schaar deelt met iemand met kleinere handen, of als je eens dikke handschoenen aan hebt. Voor fijne takjes hoef je de schaar dan weer niet helemaal open te zetten. Zo spaar je heel wat energie uit.

Een schaar met een ‘softgrip’ is ideaal voor mensen die gevoelig zijn voor blaren

Is je huid gevoelig voor blaren, neem dan zeker een schaar met een ‘softgrip’. Die geeft ook meer grip als je schaar vochtig is. Heb je weinig kracht in je handen, dan kan een ergonomische snoeischaar met een draaiend handvat of ‘rolgrip’ het werk lichter voor je maken. De greep rolt dan mee met de knipbeweging. Let op, ze ligt daardoor ook dikker in de hand. Ben je linkshandig, weet dan dat er speciale snoeischaren voor linkshandigen bestaan.

Let op het mes

Voor dagelijks tuinwerk heb je een snoeischaar met papegaaibek of ‘bypass’ nodig, waarbij de twee messen langs elkaar heen glijden, zoals bij een keukenschaar. Aanbeeldmessen, waarbij het mes op een aambeeld stuit, zijn alleen geschikt voor droog, dood of erg hard hout.

Gebruik deze schaar nooit om bloemen af te knippen: de stengels worden erdoor gekneusd, waardoor ze veel minder goed water kunnen opnemen uit de vaas. Een antikleefcoating op de messen beschermt ze tegen roestvorming en voorkomt dat bacteriën en schimmels aan je snoeischaar blijven hangen.

Let ook op de sluiting. De handigste manier om een snoeischaar te sluiten, is met een schuivertje ter hoogte van je duim. Daarmee kun je in één beweging je snoeischaar openen en beginnen knippen, zonder dat je andere hand eraan te pas komt. Of de schaar vloeiend vergrendelen wanneer je klaar bent.

Takken van 2 tot 4 cm : t akkenschaar

Een takkenschaar is een grote snoeischaar met lange armen waarmee je takken van 2 tot 4 centimeter kan doorknippen. Koop geen zwaar model, want er zijn genoeg takkenscharen van minder of rond de 1 kilogram om uit te kiezen (30 à 40 euro)!

Met een takkenschaar met een hefboomsysteem met tandwielen kun je driemaal zoveel kracht zetten, zonder extra moeite

Heb je niet veel kracht in de armen, of moet je regelmatig veel dikkere takken knippen, bijvoorbeeld in de bessentuin, neem dan een takkenschaar met een hefboomsysteem met tandwielen. Daarmee kun je driemaal zoveel kracht zetten, zonder extra moeite (60 à 70 euro).

Heb je veel warrige struiken, zoals oude hortensia’s of struiken met doornen, dan is een klassieke takkenschaar vaak te kort om diep in de struik te kunnen snoeien. Kies daarom een model met uitschuifbare armen (50 à 65 euro). Daarmee win je 15 tot 25 centimeter, en kun je dikke of stugge takken op een lastige plek toch de baas. Je kunt er niet alleen verder mee reiken, maar ook meer kracht zetten zonder je te moeten forceren.

Telescopisch

Takken uit een hoge struik knippen of boven je hoofd, in een boom, is een lastig karwei. Om nog te zwijgen van wiebelende ladders of takken waaraan je blijft haken. Bij telescopische takkenscharen zit het mes op een lange steel en knip je via een trekmechanisme. Het klinkt ingewikkelder dan het is. Zo’n ‘snoeigiraffe’ snoeit verrassend makkelijk. Afhankelijk van het model en merk kun je er 3,5 tot 6 meter hoog (gemeten vanop de grond) mee snoeien, en takken van zo’n 3 centimeter doorknippen. Deze telescopische scharen zijn zo ontworpen dat je er zonder extra moeite twaalf keer meer kracht op kunt zetten!

De meest professionele modellen hebben zelfs een extra trekhaak waarmee je gesnoeide takken die in de boom blijven hangen eenvoudig naar beneden trekt. Let op, sommige telescopische takkenscharen werken met een externe trekkoord. Die kan makkelijk in de boom blijven vastzitten. Zoek een model met een zo smal mogelijke kop, en een geïntegreerd trekkoord (90 à 125 euro).

Takken dikker dan 4 cm : s noeizaag

Een snoeizaag is een (meestal inklapbaar) zaagje met scherpe, vrij grove tanden en een stevige antislipgreep, tegen het wegglijden. Je kunt er makkelijk mee in moeilijke hoeken zagen. Sommige zijn inklapbaar, wat ze handig en veilig maakt. Je hebt al een snoeizaag voor 30 à 45 euro, maar bij duurdere modellen is het blad vervangbaar. En ook hier bestaan er telescopische modellen die toelaten om hoog in een struik of boom te zagen.

Let op!

• Knip een tak nooit tot helemaal tegen de stam af maar laat altijd een stompje van 1 cm staan, dat maakt nog deel uit van de stam.

• Smeer geen wondmiddel op de snijwonde. Die heelt echt vanzelf.

• Let op met het sap van sommige bomen. Uit de takken van een vijgenboom drupt wit sap, dat de huid kan irriteren. Draag lange mouwen en handschoenen.

• Knip je boven je hoofd, draag dan een veiligheidsbril! Een klein stukje schors in je oog is al genoeg om op de spoedafdeling te belanden.

Zo gaat ze nog langer mee

Onderhoud je snoei- en takkenschaar. Daarvan knipt ze beter en gaat ze langer mee. Kleeft er plantensap of hars (bijvoorbeeld van coniferen) aan je snoeischaar, los het dan op met een onderhoudsspray voor snoeischaren. Olie de messen regelmatig in, ze snijden daarna nog zo makkelijk. Ontsmet je snoeischaar wanneer je buxus, tomaten, of zieke planten geknipt hebt, met Dettol, Iso-Betadine of alcohol, zo vermijd je dat je eventuele schimmels verspreidt. Heb je je snoeischaar per ongeluk buiten laten liggen, wat weleens gebeurt, schuur het roest dan af met een schuurmatje, en olie opnieuw in. Messen met een antikleeflaag roesten niet. Bepaalde merken verkopen hun eigen onderhoudsspray om vuil los te weken en de messen te oliën.

