Sneeuw en fun voor heel het gezin in de Zillertal Arena

05 november 2019

09u00 0 Vrije tijd Voor een toffe wintervakantie vinden gezinnen met kinderen in de Zillertal Arena alles wat ze maar verlangen. Naast 143 kilometer aan skipistes, 52 moderne liften en afwisselende skimogelijkheden biedt het grote Oostenrijkse skigebied talloze activiteiten op maat van kinderen, met of zonder hun ouders erbij.

Een skiparadijs voor kinderen, zo mogen we de Zillertal Arena wel omschrijven. De jongste gasten – soms al vanaf twee jaar – kunnen les volgen in elf ski- en snowboardscholen. Gediplomeerde leraren tonen de kneepjes van deze wintersporten op een speelse, grappige manier. Oefenen gebeurt op speciaal aangelegde kinderpistes en aan het einde van de cursus nemen de kids deel aan een grote wedstrijd met leuke prijzen. Kijk ook uit naar de ballonstart, de skitraining ‘aan de lopende band’ en de kinder-ski-disco!

Snowtubing en rodelen

Wist je dat er nog andere manieren bestaan dan met ski’s of snowboards de helling naar beneden te glijden? Ook met ‘snowtubing’ valt er veel sneeuwpret te beleven: in een rubberband zo snel mogelijk naar beneden! Op het 200 meter lange parcours bovenaan de Gerlossteinbahn kan je dat naar hartenlust uitproberen. Helemaal leuk: het gebruik van de baan is gratis. Ook rodelen kan met het hele gezin op liefst zes rodelbanen. Wil je het wat later maken? Geen probleem, een deel van de rodelbanen is ’s avonds verlicht.

Vrolijke mascotte FUNty

Je kinderen zullen hem niet kunnen missen: FUNty, de knalgele, altijd vrolijke mascotte van de Zillertal Arena. Deze vriendelijke dikhuid – sneeuw of niet, hij blijft nu eenmaal een olifant – kom je overal tegen. Hij waakt onder meer over de kleintjes als ze leren skiën. Als herinnering kan je een FUNty-knuffel en teken- en puzzelboekjes vol spannende verhalen over de mascotte van de Zillertal Arena mee naar huis nemen.

Onvergetelijke foto’s

Dat is nog niet alles: FUNty staat ook paraat als je op de foto wil. Op vier verschillende Photopoints langs de skipistes kan je naast de mascotte poseren met een schitterend panorama op de achtergrond. Je kinderen zullen er stralend op staan! En vergeet niet je skipas te activeren, dan worden er op fotogenieke plaatsen tijdens het skiën automatisch vakantiefoto’s geschoten. Die kun je later gratis via je skipasnummer van het internet downloaden.

Laat je filmen

Wil je ook bewegende beelden als onvergetelijke herinnering aan je verblijf in de Zillertal Arena? Dan kan je je laten filmen op een van de vijf SkiMovie-routes tijdens je perfecte afdaling. Op de Speed Checkroute test je of je sneller bent dan de wind. ’s Avonds kan je ook het filmpje gemakkelijk gratis downloaden. Speciaal voor kinderen is er een Kids Speed Check Strecke in Gerlos.

Buiten de piste

Even een activiteit zonder skilatten of snowboard? Ook buiten de piste heeft de Zillertal Arena meer dan genoeg te bieden. Wat is er mooier dan door de met sneeuw bedekte natuur te wandelen? Ook de vier dorpjes Zell, Gerlos, Wald-Königsleiten en Krimml zijn bijzonder charmant. Je kunt er bijvoorbeeld kegelen, aan curling doen, plonzen in een buitenzwembad … of smullen van de Zillertaler krapfen, een lokale specialiteit! Om echt te onthaasten in de Zillertal Arena kan je een arresleetocht boeken. Gehuld in warme dekens glijd je zachtjes door het winterse landschap, met alleen de belletjes van de paardenkoets als begeleidende muziek!

