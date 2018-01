Slechte verliezer? 11 sluwe trucs om (bijna) altijd te winnen bij bordspelen ND

13u47

Bron: Lifehacker 2 thinkstock Vrije tijd De kerstvakantie en de bijbehorende familiefeestjes zijn ideaal om die doos Monopoly nog eens van zolder te halen. Slechte verliezer? Lees dan vooral verder. Deze geniepige trucs voor Scrabble, Risk, Monopoly en de Kolonisten van Catan verhogen aanzienlijk je winstkansen. Ze zijn een tikje gemeen en vrienden zal je er niet mee maken, maar familieliefde is onvoorwaardelijk, toch?

Scrabble

rv

Het woordspel Scrabble iets voor taalvirtuozen? Helemaal niet. Je hoeft geen Ernest Hemmingway te zijn om een hoge score te halen in dit spel. Scrabblehaters die gedwongen worden om een spelletje mee te spelen na het familiediner, kunnen met een aantal slinkse strategieën hun puntenaantal opkrikken.

- Blokkeer belangrijke vakjes

Als je zelf geen kei bent in het halen van hoge scores, zorg er dan vooral voor dat anderen geen topscores kunnen halen, door vakjes die veel punten opleveren te blokkeren. De roze en rode vakjes die een dubbele of driedubbele woordwaarde opleveren, moet je zoveel mogelijk zelf zien in te palmen. Lukt dat niet, maak er dan een sport van om die vakjes zodanig te blokkeren dat anderen er geen woord meer kunnen leggen. Speel je met twee? Dan zorgt die vakjes blokkeren voor de ander er vaak voor dat jij in een volgende beurt er wél je blokjes kan neerleggen. Zeiden we al dat de trucs een tikje gemeen kunnen zijn?

- Blokkeer het bord

Een speler die een lang woord legt, is altijd goed nieuws, want dat zorgt voor veel 'aanhaakmogelijkheden'. Profiteer van die generositeit van de andere spelers, maar gun je medespelers vooral niet hetzelfde voordeel. Hou een aantal drieletterwoorden in gedachten, zodat je de hele boel kan dichtgooien en niemand nog een gaatje ziet om zijn of haar geweldig woord aan te leggen.

- Leg een woord dat niet bestaat

Durf je een risico nemen? Dan kan je altijd proberen om een woord te leggen dat heel echt klinkt, maar niet bestaat. De regel geldt dat een andere speler jou mag uitdagen om het woord in het woordenboek op te zoeken. Bestaat het woord niet, dan moet je de blokjes terugnemen en een beurt overslaan. Maar bestaat het woord toch, dan moet de speler die je niet geloofde een beurt overslaan. Oefen daarom op een perfecte pokerface en leg valse woorden die zouden kunnen bestaan, waardoor anderen jou niet durven uitdagen om het op te zoeken. Eerlijk duurt het langst is zó 2017.

Monopoly

rv

Hét spel bij uitstek om je als een rotzak te gedragen, is Monopoly. Menig familieruzie is ontsproten aan dit "gezelschapsspel", inclusief woede-uitbarstingen waarbij je jongste broertje of zusje uit pure frustratie het speelbord op de grond keilt. Zorg ervoor dat je zelf die geniepige speler bent, voordat de anderen jou erbij lappen.

- Huisjes hamsteren

Als de bank van Monopoly geen geld meer heeft, mag je volgens de regels geld bijmaken door bijvoorbeeld cheques uit te schrijven. Maar voor huizen geldt onverbiddelijk de regel: op is op. Daarom is het verstandig om alle huizen op te kopen als er niet erg veel van zijn, en ze vooral koppig niet om te zetten in hotels. Eenmaal de bank geen huizen meer heeft, kunnen je tegenspelers geen huisjes meer kopen. En laat huizen nu net een vereiste zijn voor je een hotel kan bouwen. Oeps.

- De gronden na de gevangenis

Statistisch gezien is de kans groter dat spelers landen op de stukken grond op het speelbord tussen de gevangenis en het "gratis parkeren"-vakje. Inderdaad, spelletjesnerds hebben zich beziggehouden met dat wetenschappelijk te berekenen, dus doe er je voordeel mee. Twijfel je om zo'n oranje of fuchsia grond te kopen? Nergens voor nodig, doen!

Risk

rv

Risk is goed voor urenlang spelplezier. Het hele tij kan elk moment keren, waarbij de tijdelijke winnaar plots alles kwijtspeelt aan de verliezer en vice versa. Het vormt de perfecte combinatie van strategie met een dosis geluk, maar met deze tips kan je dat geluk een tikje manipuleren.

- Zoek jezelf een bondgenoot

Versterk niet meteen je troepen aan de grens met een gebied dat je wil aanvallen. Bouw in plaats daarvan versterking in op een plek waar je eigenlijk niet wil binnenvallen, om even je buur te intimideren. Maak vervolgens een deal met die buur dat je hem niet zal lastigvallen, en verplaats dan pas je leger om je échte doel aan te vallen. Als je dit goed speelt, sta je twee stappen voor: je vijand is niet voorbereid, en je bondgenoot staat bij je in het krijt omdat je hem met rust laat.

- Laat anderen het vuile werk opknappen

Een heel continent bezetten levert je een flinke bonus op, maar enkel als je dat een volledige ronde kan volhouden. Idealiter palm je dus net op tijd een stukje continent van iemand in, vlak voor de ronde eindigt. Maar jij wil natuurlijk niet die rotzak zijn, want dan volgt zonder twijfel wraak.

Zorg er in plaats daarvan voor dat je andere spelers duidelijk wijst op het belang van het verhinderen dat die ene speler een ronde lang een continent bezit. Let er op dat jouw troepen zich niet dicht bij dat continent bevinden, zodat je een excuus hebt om niet te moeten helpen. Alles wat kan helpen om hen middelen te laten verspillen die je zelf niet moet gebruiken, is mooi meegenomen.

- Vergeet Australië

Australië is het makkelijkste continent om aan het begin van het spel in te palmen, maar het levert weinig bonuspunten op en het is moeilijk om van daaruit uit te breiden. Neem een klein stukje Australië aan het begin van het spel en doe alsof het je iets kan schelen, zodat je het later in het spel kan inruilen voor iets anders en doen alsof dat een grote geste is. Opgelet: dit vraagt om staalhard onderhandelen, en het risico bestaat dat andere (vooral ervaren) spelers niet zullen toehappen.

De kolonisten van Catan

rv

In de kolonisten van Catan zijn er meerdere opties om je medespelers een hak te zetten. Of het nu stelen is door de rover ergens te zetten of wegen van iemand anders blokkeren. Maar opgelet: een medespeler te hard pesten zal in je gezicht ontploffen. Spreid je tactieken dus over meerdere spelers.

- Blokkeer een weg in het midden

Blokker iemand die voor de "langste weg"-bonus gaat, door die weg in het midden in twee kleinere wegen te snijden. Met een beetje geluk kan je nog doen uitschijnen dat het vooral voor jezelf voordeliger is, en dat je daardoor helaas per ongeluk ("sorry hoor!") dwars doorheen iemand anders' weg moet.

- Hou in de gaten wat anderen krijgen van grondstoffen

Meestal is iedereen zodanig met zichzelf bezig, dat je niet merkt wat andere spelers binnenkrijgen van grondstoffen. Hou in de gaten wat anderen nodig hebben en waarvoor ze sparen. Net voor ze voldoende stoffen hebben om te kopen wat ze willen kopen, speel jij je monopoliekaart uit. Niet zeker welke andere stoffen de overige spelers hebben? Vraag het gewoon in een ruilgesprekje. "Heb jij een baksteen? Ruilen voor tarwe?" klinkt compleet onschuldig.

- Basisstrategie

Enkele tips van de Catan-makers zelf om uit te blinken in het spel: investeer in ontwikkelingskaarten, en doe uitschijnen dat je nog lang niet aan het winnen bent, terwijl je macht steeds meer groeit. Maak je verder niet te veel zorgen over het verzamelen van hout en baksteen.