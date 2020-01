Skiën voor herbeginners: wat als je na 10 jaar weer op de latten staat?

Weidse berguitzichten, krakende sneeuw onder je voeten en een flashy gekleurde mond door de lippenbalsem. Stuk voor stuk zijn het zaken uit een ver verleden. Van toen ik nog een kleine spruit was en elk jaar door m’n ouders werd meegezeuld naar de bergen. In de zomer om te wandelen, tijdens de wintermaanden om te skiën.

Maar meisjes worden groot en groeien op tot lastige pubers die weigeren nog met de ouders op vakantie te gaan. En door een gebrek aan een goedgevulde spaarrekening kwam er op den duur ook een einde aan de skitripjes. Dat was twaalf jaar geleden. Nu rijd ik in een zwart busje en met een bonzend hart de vallei van het Franse dorp Valloire binnen, en voel ik op slag het kind in mij ontwaken. Toegegeven, dat kan ook aan het reisgezelschap liggen. Naast me zitten vijf sympathieke mannen van middelbare leeftijd die allemaal m’n vader zouden kunnen zijn.

Veel wilde après-skinachten moet ik dus niet verwachten. En eerlijk? Valloire is niet gericht op wildebrassen en feestvarkens. Je hoort nergens schlagermuziek uit de boxen knallen, en het aantal cafés valt op één hand te tellen. Neen. Dit authentieke bergdorpje mikt volledig op gezinnen en koppels die de rust opzoeken en geen enkel verlangen hebben om op de toog te staan. Alleen maar op de skilatten.

“Merde”

Daarvoor ben ik ook hier. De pistes liggen er heerlijk bij. De sneeuw is de voorbije nacht uit de lucht gevallen – verser kan niet – en het is superrustig. Het enige minpuntje: ik heb al meer dan een decennium niet meer geskied, en toch word ik meteen de berg op gestuurd met de professionals. Onder het mom ‘skiën is als fietsen, dat verleer je niet’.

Toch wel, zo blijkt al snel. Na twee tuimelingen, een stevige deuk in mijn ego en enkele binnensmondse ‘merdes’, neemt monitor Christian me onder zijn vleugels. “We gaan met z’n tweetjes verder. Doucement”, zegt hij met een knipoog. Terwijl we ons afzonderen, vertelt de Fransoos dat hij is opgegroeid in Valloire. “Mijn grootvader en papa waren beiden fanatieke ski-instructeurs. Ze hebben hun passie aan mij doorgegeven.”

Dat wordt heel snel duidelijk, als hij ontzettend geduldig en met concrete tips mijn techniek bijschaaft. “Duw op je voeten en leun naar voren”, roept hij ettelijke keren als ik de pistes af zoef. En zowaar, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, want enkele uren later snap ik eindelijk wat hij bedoelt en verloopt het een pak vlotter. Steeds sneller glij ik naar beneden, om te eindigen met een zwierige bocht en een brede glimlach.

Ook de tweede dag blijft het skiën hard labeur. Maar met elke geslaagde bocht krikt m’n humeur een tikje omhoog. De pro’s bijbenen lukt me nog steeds niet, maar deze keer blijft m’n ego wel ongeschonden. Zo blijkt nog maar eens: de aanhouder wint.

Sta jij ook sinds lange tijd opnieuw op de skilatten? Hou dan rekening met deze tips:

1. Wees realistisch

Tien jaar geleden kon je met gemak een zwarte piste naar beneden glijden. Nu sta je boven aan de rand met knikkende knieën te twijfelen waar je in godsnaam aan begonnen bent. Wees dan niet te streng voor jezelf. Het is heus geen schande om eerst enkele gemakkelijke blauwe en rode pistes uit te testen om je zelfvertrouwen weer op te bouwen.

2. Bezwijk niet aan fomo

Ben je op reis met vrienden? Dan is de kans groot dat ze je proberen te overhalen om samen te skiën. Verleidelijk om de gezellige meute te volgen, toch kan je het beter niet doen. Vaak gaan ze te snel of kiezen ze voor routes die je petje te boven gaan. Het is beter om eerst je skitechniek te verbeteren, eventueel met een skileraar.

3. Vergeet niet te rusten

Soms gaat het niet vlotjes en raak je in paniek. Dan is het geen goed idee om jezelf te pushen om de eindmeet te halen. Door de stress is je lijf namelijk helemaal opgespannen. Zet je even aan de kant voor een korte pauze en adem diep in en uit, of ga in een hutje iets lekkers drinken. Je zal merken dat het vervolg van de tocht wat gemakkelijker zal gaan.