Shampoo in de pmd-zak en flesjes nagellak in de glasbak: bijna helft van de Belgen sorteert beautyproducten verkeerd (en zo doe je het wel juist) Nele Annemans

17 juli 2020

14u58 2 Vrije tijd 45 procent van de Belgen sorteert verpakkingen van hygiëne- en beautyproducten zoals douchegel, shampoo en parfum verkeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van L’Oréal en Fost Plus, de organisatie die instaat voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Daarom creëerden ze samen mooisorteren.be. Die nieuwe site moet de Belgische consument warm maken voor het sorteren van verpakkingen van hygiëne- en beautyproducten.

Tot op vandaag sorteert 45 procent van de Belgen niet systematisch verpakkingen van hygiëne- en beautyproducten (douchegel, shampoo, haarverzorgingen, huidverzorging, parfum, ...). Die cijfers komen uit een onderzoek dat L’Oréal uitvoerde bij 500 personen. De ondervraagde mannen en vrouwen – 52 procent van de niet-sorteerders zijn vrouwen – zeggen dat ze niet sorteren omdat ze niet goed weten welke afvalzak ze moeten gebruiken. Die onzekerheid is de voornaamste reden om het afval van badkamerproducten niet te sorteren. Een gebruiker die perfect weet in welke zak de lege flacons en potten moeten, zal meer geneigd zijn om correct te sorteren. “79% van de consumenten die een goede sorteergewoonte hebben, zegt te weten in welke vuilniszak de lege verpakkingen moeten terechtkomen”, verklaart Brigitte Bekaert, directrice duurzame ontwikkeling van L’Oréal Belgilux.

Maar er zijn dus een heleboel mensen die niét weten hoe ze afval uit de badkamer moeten sorteren en dat probleem wil L’Oréal aanpakken. “Bij L’Oréal zijn we al jaren begaan met afvalbeheer. Daarom willen we onze consumenten aansporen om het afval uit de badkamer correct te sorteren”, verklaart Brigitte Bekaert, directrice duurzame ontwikkeling van L’Oréal Belgilux.

“Hygiëne- en verzorgingsproducten vertegenwoordigen 4 procent van de verpakkingen die op de Belgische markt gebracht worden, goed voor meer dan 31.000 ton. Een goede sorteerhandeling door de consument zorgt ervoor dat de kostbare grondstoffen in de circulaire keten blijven. Zo worden ze gerecycleerd tot nieuwe producten en verpakkingen”, voegt Mik Van Gaever, COO bij Fost Plus, toe.

Als tien personen een jaar lang hun lege shampooflesjes sorteren, wordt er 1,65 kilo plastic uitgespaard

Een voorbeeld illustreert de impact die het sorteren van lege verpakkingen uit de badkamer kan hebben. Van de verpakkingen van hygiëne- en beautyproducten worden die van haarproducten het meest gesorteerd door de consument. “Als tien personen een jaar lang hun lege shampooflesjes sorteren, wordt er 1,65 kilo plastic uitgespaard”, vertelt Van Gaever. “Als elk van die tien personen op zijn beurt tien andere personen kan overtuigen om hun lege shampooflesjes ook een jaar lang te sorteren, wordt er 16,5 kilo plastic uitgespaard.”

Hoe sorteer je correct?

De verscheidenheid aan verpakkingen voor hygiëne- en beautyproducten is groot. Enkele tips om correct te sorteren zijn dus welkom.

• Flesjes nagellak: transparante flesjes zonder dop of applicator kunnen in de glasbak. De flesjes moeten volledig leeg zijn om het recyclageproces niet te verstoren.

• Shampooflessen en -flacons: lege plastic flessen en flacons kunnen in de blauwe zak. De opgehaalde verpakkingen worden gesorteerd per plasticsoort zodat ze gerecycleerd kunnen worden tot grondstoffen om nieuwe verpakkingen of andere producten te maken. Als de verpakkingen volledig leeg zijn, is het niet nodig de flacon te spoelen.

• Spuitbussen: volledig lege spuitbussen van bijvoorbeeld scheerschuim en deodorantsprays kunnen in de blauwe zak. Ze kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden. In het sorteercentrum scheidt een machine het aluminium van andere materialen. Dit aluminium wordt vervolgens gesmolten en als grondstof gebruikt voor de productie van verpakkingen.

• Glazen potten van bijvoorbeeld gezichtscrèmes en oogcontourverzorgingen: transparante glazen potten kunnen in de glasbak, de metalen deksels horen in de blauwe zak.

• Glazen flacons van onder andere parfum, foundation en serum: de transparante glazen flacons mogen in de glasbak, indien mogelijk, na het verwijderen van het pompje. Voor een optimale recyclage is het belangrijk om gekleurd en niet-gekleurd glas te scheiden en het glasafval in de juiste glasbak te deponeren. Enkel ongekleurd glas kan gerecycleerd worden tot nieuw kleurloos glas.