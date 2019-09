Vrije tijd

Ah, september: de maand van gekleurde bladeren, de herfst en opnieuw met dekentjes in de zetel kruipen. Maar wat veel mensen niet weten is dat deze maand ook gedoopt werd tot naaimaand. Heb jij wanneer het op naaien aankomt ook twee linkerhanden? Geen paniek. Naaicommunity Fibre Mood helpt je op weg. Vandaag: hoe stel ik de draad in op mijn naaimachine?