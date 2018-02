Sean Dhondt: "Ik kwam net uit een scheiding, maar met Allison wou ik dat trouwen nog een keer proberen" David Devriendt

10 februari 2018

14u07 7 Vrije tijd Na acht jaar is het nog altijd dik aan tussen VTM-presentator Sean Dhondt (33) en zijn Amerikaanse vrouw Allison Scott (28). Zelfs in het ijskoude IJsland is hun passie voor elkaar hartverwarmend. Hij de stoere rots in de branding, zij hoeft al niet veel onder te doen. Spetterende liefde in het Hoge Noorden.

Grasgroene bergen zover het oog reikt. Watervallen en kolkende modderpoelen die weggeplukt lijken uit een Nordic noir. Glooiende weiden vol schapen en pony’s met funky haar dat in alle richtingen wappert. En dan die hemel, in vijfhonderd tinten zinderend blauw. Als je niet gelooft in hogere krachten, dan brengt IJsland je wel op andere ideeën. Zoveel ongerepte ruimte, al die frisse lucht en toch hap je er naar adem.

Ook VTM-presentator Sean Dhondt (33) en zijn vrouw Allison Scott (28) staan erbij en kijken ernaar. Het land van vuur en ijs stond al langer op hun bucketlist en dankzij het Deense mannenmerk Only & Sons, dat in de grillige natuur het ideale decor ziet voor hun zomercampagne, kunnen ze dat afvinken.

Zij zou zo een Scandinavische schone kunnen zijn, met haar blonde haren en dat breekbare, porseleinen velletje; een beetje als de drakenkoningin uit Game of Thrones, met wie ze naar eigen zeggen zo vaak vergeleken wordt. Hij, de rebelse softie, voor wie ze zo’n acht jaar geleden het warme Californië inruilde voor het minder bruisende Oost-Vlaamse Temse. Een euforisch moment, maar gek genoeg zorgde het ook voor een dip in hun relatie. Waarover later meer.

Van diepe dalen is geen spoor meer te bekennen, behalve in dat bevreemdende maanlandschap zelf. Het koppel is in hun element; al voelt Sean zich een beetje ziekjes. Een zere keel die opspeelt. De weerslag van een drukke tijd, met zijn groep Manoeuvres, The Voice, zijn nieuwe radioprogramma op Qmusic en binnenkort ook Boxing Stars op VTM, waarin BV’s met elkaar op de vuist gaan. Maar voorlopig is de enige uppercut die hier uitgedeeld wordt de striemende kou – we zitten per slot van rekening in het Hoge Noorden. Sean verliest er zijn humeur niet bij. Hij ontfermt zich over zijn Alli, en tussen twee shots in kleeft hij haar tegen zijn lijf of blaast hij haar verkleumde handen warm. Als liefdesduo zijn ze volledig op elkaar ingespeeld; hij de onvermoeibare spring-in-’t-veld, zij veeleer wat in de schaduw. Als Sean na de laatste shoot samen met de videoman op de hoogste berg zijn broek laat zakken, haalt ze gewoon de schouders op: dat is Sean. Open en bloot. Zo praten ze ook twee uur later, in the middle of nowhere, in het huisje waar we de afgelopen dagen allemaal samenhokten, bij een warme kop kamillethee en IJslands afbakgebak. "Zeg het maar, jong."

