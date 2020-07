Scoren op Instagram of TikTok? Maak eens een socialemediawandeling Liesbeth De Corte

10 juli 2020

16u43 0 Vrije tijd Vroeger ging men wandelen voor een flinke portie beweging of om tot rust te komen. In tijden van sociale media is dat wel anders. Nu zwieren we alle fotogenieke plaatsen ook op Instagram en co. Knokke-Heist speelt daar gretig op in: de badstad organiseert wandel- en fietsroutes gebaseerd op verschillende socialemediaplatformen.

Nood aan staycation-inspiratie? Dat treft, want Knokke-Heist lanceert drie nieuwe wandelingen en fietstochten om een leuke tijd te beleven in eigen land. De Instagram-wandelroute neemt je mee naar de meest fotogenieke plekjes van de gemeente. Ook leuk: onderweg krijg je tips om de perfecte foto te maken. De TikTok-route is wat avontuurlijker en daagt je uit om te dansen en allerlei ‘challenges’ uit te voeren. De laatste route is gebaseerd op LinkedIn, en gaat dieper in op het ondernemersverleden van de stad.

(Lees verder onder de foto’s.)

Wie de weg van Instagram volgt, komt onderweg ook enkele gloednieuwe instawalls tegen. Knokke-Heist heeft aan tien jonge creatievelingen gevraagd om enkele designs te maken voor op strandhuisjes en andere openbare plaatsen. Onder meer Kaart Blanche, Skinn, Suzanne Akgun, Sissi Lauwers en Studio Caro gingen aan de slag om de mooiste decors te ontwerpen en het centrum op te fleuren.

(Lees verder onder de foto.)

Alle routes zijn vanaf vandaag, vrijdag 10 juli, te vinden op de website en via de sociale media van Knokke-Heist. Een papieren routeplan kan voor elk van de routes gratis afgehaald worden op het kantoor van Toerisme Knokke-Heist (Zeedijk 660). Op zoek naar een gepaste hashtag? Via #myKH kan je foto’s en video’s delen.