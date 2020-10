Schilderen met Bent Van Looy en een heuse ‘Ballet Workout’: met deze 6 tips maak je er een topweekend van David Devriendt

03 oktober 2020

10u00 0 Vrije tijd Hoera, ‘t is weer weekend. De weersvoorspellingen zien er allesbehalve rooskleurig uit, maar dat wil niet zeggen dat je zielig thuis moet blijven. Wij verzamelen zes tips, geschikt voor elke weersomstandigheid. Van voer voor een heerlijk rustmoment in de sofa tot inspirerend plezier buitenshuis: we’ve got you covered!

1. Lekker lezen in de debuurtroman van Amarylis De Gryse

In ‘Varkensribben’ kruipt Amarylis De Gryse diep in het vel van haar tragikomische hoofdpersonage. Marieke is een uitgebluste rusthuisverzorgster met jeugdtrauma’s die tijdens een hittegolf haar hoofd – tevergeefs – probeert koel te houden na een stukgelopen relatie.

€ 19,99, Prometheus

2. Schilderen met Bent Van Looy

Sinds Covid-19 hebben veel mensen (opnieuw) het plezier ontdekt van creatieve bezigheden zoals tekenen en schilderen. Het helpt tegen stress en is goed voor je emotionele groei. Haal dus je innerlijke Picasso, Frida Kahlo of ... Bent Van Looy maar boven. De Belgische zanger-presentator-kunstenaar is het gezicht van de gloednieuwe collectie schildersartikelen van Zara Home. Van Looy studeerde schilderkunst en pakte die passie zo’n drie jaar geleden weer op. Wat hij zelf het leukste vindt aan schilderen? “Dat je jezelf erin verliest en iets maakt wat eerder niet bestond.”

zarahome.com

3. Naar de expo van een Nederlandse topfotograaf

Van Ann Demeulemeester en Kate Moss tot Clint Eastwood en Björk. Anton Corbijn heeft ze allemaal op de gevoelige plaat vastgelegd. Zijn werk zie je nu in Knokke-Heist op de expo MOØDe.

fotofestival.be

4. Doe de split!

Hou je nog even in, want we willen niet dat je iets breekt of scheurt. Maar in haar boek ‘Ballet workout’ belooft de Vlaamse profballerina Tatevik Mkrtoumian dat met haar methode iedereen de split kan binnen de twee weken.

5. Bezoekje aan het Gents Boekenfestival

De Boekenbeurs komt er dit jaar niet, maar dit weekend is er wel 9000 boeken in Gent, met tal van events. Zo beantwoordt Ignaas Devisch (foto) filosofische vragen van kinderen. En als je dan toch in Gent bent: maak eens een wandeling langs zijn topadresjes.

9000boeken.be - walklocal.gent

6. Klikken in Kortrijk

Ook de West-Vlaamse stad aan de Leie heeft nu een Instagramroute. Leegstaande vitrines en muren doen er dienst als instawalls en er is zelfs een pop-up, in samenwerking met het Brusselse museum Smile Safari.

toerismekortrijk.be