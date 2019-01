Bosbaden Gesponsorde inhoud Samen met de kinderen tot rust komen? Doe eens een boskuur in de Ardennen Aangeboden door Ardennes-Etape

15 januari 2019

Misschien verzucht je wel eens dat de kinderen meer binnen zitten dan dat ze in de gezonde buitenlucht ravotten. Of dat ze maar niet loskomen van smartphones en tv-schermen. Maar eerlijk: doe je het zelf zoveel beter? In een wereld van eindeloze prikkels en stapels verplichtingen is het voor iedereen lastig om langere rustpauzes in de mallemolen in te lassen. Een Ardennenkuur vol real life-ervaringen en maar één enkele focus - op de natuur - kan jou en je kinderen weer een intens gevoel van rust en frisse energie geven.

De beste Ardennenkuur: 6 tips voor een unieke bosbeleving met de kinderen

1. Maak van jullie natuurwandeling een schermloze ervaring van één of twee uur, zonder camera’s of telefoons dus.

2. Laat je kind(eren) hun neus achterna gaan. Er is geen doel, het gaat om de beleving onderweg. Willen ze klimmen? Prima. Met een schepnetje blaadjes of waterbeestjes uit de beek vissen? Ook goed. Je kan de veiligheid, het respect voor de natuur en de route ook discreet vanop de achtergrond in de gaten houden.

3. Sta open voor de beleving, fascinatie en vragen van je kinderen. Zij zien soms dingen waar jij over kijkt. Of ze vinden stokken, stenen, blaadjes, modder of hertenkeutels die jou saai of vies lijken geweldig boeiend. Neem eventueel een natuurgids of bosboekje mee om een goed antwoord op kindervragen te kunnen geven.

4. Gebruik al je zintuigen. Voel aan schors of mos, raak de bosgrond of ga met blote voeten in de beek. Of blijf staan en doe je ogen dicht om beter op je andere zintuigen te kunnen focussen: wat ruiken, horen en voelen jullie?

5. Een unieke ervaring: wandel samen eens over een blotevoetenpad, zoals in Gouvy bijvoorbeeld. Geen blotevoetenpad in de buurt? Zoek samen met de kinderen gladde stenen, zand, zachte takjes of stro, modder of blaadjes en maak er zelf een.

6. Als je kinderen ervoor open staan, kan je ze ook speels laten kennismaken met een kaart van de omgeving: kijk naar pictogrammen en kleuren op de kaart, en speur in het landschap samen naar de beekjes, bomen of kerken die daarmee overeenstemmen. Nog meer tips om te leren kaartlezen vind je hier.

Praktisch: Bereid je toch even voor op jullie bosuitstap door een routekaart, de juiste kleren en wat proviand mee te nemen. Andere tips vind je hier.

Logeren in een kidsproof vakantiehuis

Na je boskuur is het fijn om je terug te trekken in een vakantiehuis, waar ook aan kinderen werd gedacht.

In een gehucht bij Beauraing is dit authentieke dorpshuis een aanrader: je geniet van een chique landelijke sfeer dicht bij een bos. De kinderen kunnen zich uitleven met badminton, pingpong of tafelvoetbal. Superleuk is de houten speelhut op palen in de tuin.

Dit ruime gloednieuwe luxevakantiehuis in Theux heeft alleen maar voordelen. Je hebt niet alleen een panoramisch zicht op het landschap en het bos, maar kan ook ontspannen in de infraroodsauna. Er is genoeg vertier: een tuin met petanque en speeltuigen én een gigantische speelzaal in een bijgebouw met biljart, pingpong en badmintonterrein.

Ontspannen op het terras met een fabuleus uitzicht, even naar de sauna of de jacuzzi en dan pingpongen of ‘kickeren’ met de kinderen? Kan allemaal in deze smaakvolle relaxchalet in het bos. Grote tuin met verschillende speeltuigen.