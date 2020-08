Rosse plekken in het gazon en uitgebluste bloemenperkjes? Experte vertelt hoe je je tuin herstelt na de zomer

1. Gazonmest over rosse plekken in het gazon

Komt het nog goed met onze gazons? Jazeker! Na de malse regenbuien van de voorbije weken én met een portie powervoeding ziet je grasmat er binnen veertien dagen al een pak groener uit.

Strooi de meststoffen voor je gazon uit vlak voor een regenbui, ze moeten kunnen oplossen met water

Na zo’n uitputtende groeiperiode snakt je gras naar voeding. Geef niet zomaar wat, maar najaarsgazonmest met extra kalium, zoals DCM Gazonmeststof Najaar. Neem een meststof met een fijne korrel, die wordt sneller in de bodem opgenomen. Hoe sneller je gazon weer aan de groei geraakt, hoe minder kans mos en onkruid maken. Strooi de meststoffen uit vlak voor een regenbui, ze moeten kunnen oplossen met water.

Kale plekken herstel je best zo snel mogelijk, bijvoorbeeld met gazonherstelzaad. Trim ook de randjes van je gazon, daardoor ziet het er meteen een pak beter uit. Blijf op de hoogste stand maaien en vervang de mesjes van je robotmaaier, zodat de grassprieten zeker geen rafelige randen krijgen.

2. Wormencompost voor uitgedroogde potgrond

Is de potgrond van je terrasplanten één harde korst geworden? Loopt het water er los door? Geen wonder dat je planten er pips bijstaan: alle voedingsstoffen zijn allang uit de potgrond verdwenen. De potgrond vervangen is niet nodig, een laagje wormencompost (zoals van PUR VER, te vinden in het tuincentrum) doet wonderen. Strooi 2 tot 3 cm wormencompost op de oppervlakte en meng heel oppervlakkig in met je hand of een harkje. Geef water met de tuinslang op de zachtste stand, zodat de potgrond zich langzaam kan volzuigen.

Wormencompost zit bomvol micro-organismen die de potgrond nieuw leven inblazen en je planten helpen om alle elementen die ze nodig hebben op te nemen

Wormencompost zit bomvol micro-organismen die de potgrond nieuw leven inblazen en je planten helpen om alle elementen die ze nodig hebben op te nemen. Het houdt ook het water beter vast, waardoor je potgrond niet meer zo uitdroogt als voorheen.

Knip ook de uitgebloeide bloemen en vergeelde bladeren van je terrasplanten af en geef eenjarigen zoals geraniums en surfinia’s een extra portie vloeibare voeding. Koop wat nieuwe bloemen bij als blikvanger. In het tuincentrum vind je nu kleurrijke miniasters, lage chrysanten en siergrassen in pot.

3. Vloeibare voeding voor uitgeputte moestuin

De voorbije maand heeft je moestuin diep uit zijn reserves moeten putten om groenten te kunnen produceren. Laat hem niet stilvallen, er komt nog zoveel oogst aan! Vooral vruchtgroenten zoals tomaten, aubergines, paprika’s, komkommers en courgettes hebben dringend nood aan een oppepper. Meng vloeibare wormencompost (zoals PURlife, te koop in het tuincentrum) onder het gietwater. Dat is een bijzondere voedingsstof die planten na droogte- en hittestress snel herstelt, de weerstand verhoogt en sterker maakt. Er liggen immers tal van ziektes op de loer momenteel, zoals de tomatenziekte en meeldauw.

Meng vloeibare wormencompost onder het gietwater. Dat is een bijzondere voedingsstof die planten na droogte- en hittestress snel herstelt, de weerstand verhoogt en sterker maakt.

Laat de aarde in je moestuin niet bloot liggen. Strooi over lege bedjes meteen mulch zoals haagsnoeisel, afgevallen bladeren of gazonmaaisel, of zaai een groenbemester als Phacelia, wikke of boekweit.

Knip van je kruiden alle uitgebloeide bloemen weg; laat de bloemen van oregano staan voor de bijen, hommels en vlinders. Knip van je aardbeien het oude verwelkte blad weg, rooi de oudste planten en geef de uitlopers (de jonge plantjes die aan de oude planten groeien) een nieuw moestuinbed, met een verse laag (wormen)compost.

Plant gerust nog wat groenten en kruiden bij: platte peterselie, kolen (voor oogst in de lente), rapen, spinazie, en pluksalades als rucola, mizuna, mesclun... Daar smul je de hele herfst van.

4. Snoeien in verbrande hagen...

Ja, ook planten kunnen een zonneslag krijgen. Wie tomaten in de tuin staan heeft, zal het zeker gemerkt hebben: ineens verschenen er schroeiplekken. Idem bij appels en druiven. Maar ook de jonge topjes van veel hagen zijn onder de brandende zon verschroeid. Geen nood, met een flinke snoeibeurt krijg je al een heel ander zicht en ogen je hagen tegen eind september weer mooi frisgroen.

Laat zoveel mogelijk snoeisel onder de hagen liggen; een bedekte bodem heeft veel minder last van hitte en droogte dan kale aarde. Je mag gerust tot een laag van 20 centimeter dik gaan. Fijn snoeisel vergaat in een paar maanden tijd al tot waardevolle humus.

Geef ook groenblijvende hagen zoals buxus, taxus, struikkamerfoelie (Lonicera nitida), Japanse hulst (Ilex crenata) en schijnhulst (Osmanthus x burkwoodii) een lichte snoei voor een mooie, strakke vorm. Verwen ze met extra bladvoeding. Dat is vloeibare voeding die je met water mengt en een verstuiver over de planten spuit, waarna de bladeren de voedingsstoffen direct opnemen. Dat gaat sneller dan via de wortels en geeft sneller een intens groen resultaat.

Als je nu de schaar in je kosmosbloemen, zinnia’s en dahlia’s zet, krijg je al heel snel nog een tweede bloei

4bis. ... en in verlepte eenjarigen

Staat je pluktuin of bloementuin vol eenjarigen er uitgeblust bij? Geen wonder, al die prachtige bloemen hebben ook erg geleden onder de droogte en hitte. Maar plukbloemen zijn sterk: als je nu de schaar in je kosmosbloemen, zinnia’s en dahlia’s zet, krijg je al heel snel nog een tweede bloei. Knip niet zomaar alles af. Uitgebloeide bloemen knip je net boven een splitsing van stengels, of boven de aanzet van een blad af. In de oksels van dat blad of die stengel zit al een slapende knop te wachten om te ontluiken.

Knip je die uitgebloeide bloemen niet af, dan stopt je plant al haar energie in het vormen van zaad, en blijft er geen kracht meer over om die slapende bloemknoppen tot leven te brengen. Het is een beetje een tijdrovend werkje, maar het loont echt! In professionele bloemplukbedrijven worden dode bloemen continu weggehaald.

5. Dode takken weghalen

Ook de bomen hadden deze zomer last van droogte- en hittestress. Zelfs eeuwenoude beuken lieten plots hun takken vallen. Controleer je bomen en grote struiken op dode takken en knip ze af. Je hoeft daarvoor niet op een wiebelige ladder te kruipen. Takken tot 3 cm dikte kun je veilig afknippen vanop de grond met een handige snoeischaar op een steel. Daarmee kun je tot zes meter hoog gaan!

Sommige scharen, zoals de StarCut van Gardena, zijn bovendien uitgerust met een trekhaak waarmee je afgeknipte takken die in de boom blijven hangen eenvoudig naar beneden trekt.

En al die afgevallen bladeren onder je bomen? Zuig ze op met een bladruimer. Die vermaalt ze ook. Tot erg nuttige mulch voor de moestuin bijvoorbeeld, of anders gooi je ze op de composthoop.

Ook je bessenstruiken kunnen nu wel een knipbeurt gebruiken. Zeker aalbessen hebben weleens last van taksterfte, een vervelende schimmel die hele takken infecteert. Snoei ze weg in een droge periode (regen verspreidt de sporen!) en ontsmet je snoeischaar meteen.

Ook al zien sommige struiken er volledig verdord uit, rooi ze voorlopig niet. Mogelijk zijn ze nog niet dood. Doe eerst de test

Knip gerust ook alle verlepte bloemen van struiken weg. Hortensia’s hebben het bijvoorbeeld erg lastig gehad deze zomer. Beperk je tot de bloemen, knip zo weinig mogelijk aan de rest van de twijgen. Let op, ook al zien sommige struiken er volledig verdord uit, rooi ze voorlopig niet. Mogelijk zijn ze nog niet dood. Doe eerst de test. Begin boven aan de dode tak te knippen. Ziet het hout er vanbinnen dor uit, zak dan telkens 5 centimeter lager, tot je op groener, sappiger hout komt. Stop dan met snoeien.

Ook al is je struik nu even uit vorm, snoei niet dieper. Je plant heeft alle reserves nodig om straks de winter in te gaan. Volgende lente kun je ze dan weer netjes in vorm knippen. Knip van klimrozen en struikrozen de uitgebloeide bloemen af, net boven de eerste bladsteel met vijf blaadjes (denk aan de vorm van een hand). Laat uitgebloeide bloemen staan op rozenstruiken met mooie bottels, zoals botanische rozen, anders ben je ook de bottels kwijt!

6. Knipbeurt voor verlepte bloemenborder

De meeste vaste planten hebben de droogte wel overleefd, maar staan er helemaal uitgeblust of platgeslagen door de regen bij, vaak met lelijk, bruin blad. Aarzel niet en knip alles tot tegen de grond af. Sterke vaste planten zoals kattenenkruid (Nepeta), tuingeraniums, Zeeuws knoopje, Brunnera, eendagslelies (Hemerocallis) en vrouwenmantel (Alchemilla) krijgen daardoor een groeiboost, en schieten al snel weer frisgroen uit. In een warme herfst krijg je er soms nog een extra bloei bovenop. Geef de planten meteen water na het afknippen en meng er vloeibare voeding onder. Dat helpt ze om snel weer te groeien.

Het is nu ook het moment om je lavendel te snoeien. Knip alle uitgebloeide bloemstengels af en knip één derde van de plant weg, in een mooi bolletje. Zo gaat ze netjes de winter in. Bind hoge planten zoals Thalictrum en zonnebloemen weer op. Door de regen liggen ze nu vaak plat op de grond.

Met de adviezen van onze tuinexperten wordt de verzorging van je tuin een fluitje van een cent. Alles wat je moet weten lees je in ons dossier.

