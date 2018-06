Romantische must-do: dineren op een meer midden in de natuur Eva Van Driessche

03 juni 2018

18u30 0 Vrije tijd Wil je met je liefste een wel heel speciale avond vieren? Dan is dit misschien de romantische locatie waar je naar zoekt. NINA deed de test.

Dit is al de derde editie van Dinner On The Lake, een uniek culinair experiment van Jeremy Buyle en Angelo Medagoda, waarbij je in een intieme pop-up op het water geniet van een sterrendiner. Dit jaar drijft het vlot van juni tot begin september in Waasmunster, midden in de natuur.

De droom van de twee ondernemende jongens is om je een hele avond mee op een droomreis te nemen, zodat je herinneringen voor het leven maakt. En dat allemaal gewoon zonder het vliegtuig te nemen...

Weg van alles

En ja, ze slagen in hun opzet. Al zodra de eerste uitnodiging met mysterieuze foto's in mijn mailbox zit begin ik te dromen van deze avond. Een stukje natuur ontdekken dat ik nog niet ken, een sprookjesachtige plek waar je de hele avond aan de drukte kan ontsnappen, dat lijkt me wel iets. Een paar weken later wordt de bestemming onthuld: Waasmunster.

Mijn liefste en ik regelen een babysit, kiezen een nieuwe outfit en gaan eindelijk nog eens post-baby op date. Een romantische date met een 20-tal van onze collega's bij (ja, het is wel de persavond natuurlijk). De sfeer zit meteen goed. We worden hartelijk ontvangen met heerlijke cocktails en mocktails met een Aziatisch - pikant! - tintje. Het is die avond prachtig zomers weer, dus het uitzicht op de landelijke groene omgeving is perfect. Aan de overkant van het meer grazen koeien onbezorgd verder. Hoewel de locatie niet zo heel ver van de autostrade ligt, is het hier heerlijk stil. We wandelen eerst een stukje door een smal bospad, zodat we ons echt alleen op de wereld wanen.

Op de boot

Na het aperitief worden de gasten met een klein bootje naar het restaurant gebracht, midden op het meer. Ja, dat lukt op hakken, maar platte schoenen zijn zeker makkelijker! Vergeet niet dat je het bootje een aantal keer op en neer neemt, want de sanitaire voorzieningen zijn aan wal. Op het vlot zelf ben je écht net op reis, zo mooi is het. Als de avond valt wordt het uitzicht helemaal feeëriek (en ben ik stiekem blij dat ik zo slim was om een muggenmelk in mijn handtas te stoppen).

Aziatische hoogstandjes

De ploeg in de keuken bestaat uit een team van chefs die ervaring opdeden bij Boury, Het Hof van Cleve, Bon-Bon, ze serveren elke maand een nieuw menu met knipoog naar de Aziatische keuken. Best een uitdaging zo op een vlot, maar je voelt er als tafelgast niets van. Het tempo ligt heel rustig, je tafelt echt een hele avond (verwittig de babysit) en tussen de gangen door heb je tijd om van de omgeving te genieten, je tafelgasten te leren kennen (je dineert aan grote lange tafels samen) of de plasboot naar de oever te nemen. De gerechten zijn écht verrassend en fris.

Topavond

En hebben we herinneringen gemaakt voor het leven? Eigenlijk wel. Het was echt een droomavond, waarbij je letterlijk en figuurlijk aan de drukte ontsnapt. Door fysiek op het vlot te stappen laat je zorgen en stress achter je. Het is heel fijn om met anderen samen aan tafel te zitten en te babbelen, je leert nieuwe mensen kennen, maar kan gerust ook met je tweetjes bijpraten. Doordat het concept klein blijft - er is maar plaats voor 34 personen - blijft de sfeer intiem genoeg en krijg je nooit het gevoel op dé nieuwe hippe plek te zitten waar iedereen weer tegelijk is. Zelfs al probeert iedereen wél die ene perfecte Instagramfoto te maken. Je kan het gewoon niet laten.

Praktisch

Dinner on the Lake, nog tot 2 september, Abdij van Roosenberglaan 7, 9250 Waasmunster (volg de bordjes).

Lunch: 75 euro inclusief dranken

Diner: 110 euro exclusief dranken

Je kan er ook overnachten in een cocoon naast het meer, 150 euro voor 2 personen inclusief ontbijt

Reserveer snel, want de plaatsen zijn beperkt.