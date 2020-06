Rol je matje uit voor het online yogafestival en steun in één klap het goede doel LDC

15 juni 2020

10u03 1 Vrije tijd De laatste tijd veel last van stress? Dan komt het online yogafestival als geroepen. Het evenement wordt georganiseerd door de nationale borstkankercampagne Think Pink, sportwinkelketen Decathlon en het virtuele fitnessplatform LiveWorkouts.be. Toegankelijk voor beginners, maar evengoed uitdagend voor de meer gevorderde yogi(ni).

Vanaf vandaag, maandag 15 juni, tot en met 21 juni brengen Think Pink, Decathlon en LiveWorkouts.be een gevarieerde line-up van meer dan 40 yogalessen. Geïnteresseerd? Registreren gebeurt gemakkelijk via het onlineplatform LiveWorkouts.be. Per dag kan je 3 tot 6 lessen volgen.

Ook leuk om te weten: alle lessen zijn gratis. De yoga-instructeurs nemen deel op vrijwillige basis. Maar wie dat wil, kan voor of na de les een vrije gift doen aan Think Pink. De totale opbrengst van de samenwerking gaat naar oncorevalidatieprojecten, dat zijn onder andere projecten waarbij Think Pink yogasessies voor borstkankerpatiënten aanbiedt in borstklinieken. De sessies bevorderen het herstel tijdens en na de behandeling. “Yoga is meer dan een sport. Het zorgt voor mentale en fysieke ontspanning, voor kracht, flexibiliteit en rust. Die zaken zijn superbelangrijk in de strijd tegen borstkanker”, vertelt Heidi Vansevenant, managing director bij Think Pink.

“Omdat heel wat lotgenoten na hun behandeling moeten wennen aan een nieuw lichaam, is yoga ook veel toegankelijker dan bijvoorbeeld een zwembad of een fitnesszaal. De stap naar yoga is minder groot en dus sneller gezet.”