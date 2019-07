Roadtrip op de planning? Dit zijn de handigste apps voor onderweg VW

09 juli 2019

13u54 1 Vrije tijd De vrijheid die een roadtrip met zich meebrengt is fantastisch. Onbekende, verborgen plekjes opzoeken en dat allemaal op jouw tempo. Toch kan de vreugde soms snel omslaan wanneer je voor een onaangename verrassing komt te staan. In dat geval zit de oplossing vaak gewoon in je broekzak. Ontdek hier 5 handige apps die je snel een handje helpen of die je roadtrip simpelweg nóg aangenamer maken.

Autohuurspecialist Sunny Cars ging op zoek naar de populairste apps voor een roadtrip.

1. Route van A tot Z: Roadtrippers

Met deze app kun je heel gemakkelijk een roadtrip op voorhand uitstippelen. Van onontdekte plekjes en toffe bezienswaardigheden tot tips van locals en goede logeerplekken. Verder kun je ook de hulp inschakelen van verschillende gratis ‘Travel Guides’ en routes om zo je reis echt op maat maken. Roadtrippers plaatst al jouw voorkeuren op een overzichtelijke kaart en geeft extra informatie zoals bijvoorbeeld een link naar de boekingsite of de prijs van een bepaalde activiteit.

2. Kom niet voor verrassingen te staan: Going Abroad

Wil je liever niet thuiskomen met een verkeersboete in je brievenbus? Zorg dan met deze app dat je tijdens je roadtrip op de hoogte bent van de belangrijkste verkeersregels: Going Abroad geeft onder andere informatie over verkeerslichten, de verlichting van je auto en de maximale snelheden.

3. Parkeren in een vingerknip: Parkopedia

Ben je het beu om oneindig rondjes te rijden op zoek naar een parkeerplaats? Download dan Parkopedia en gebruik je tijd voor leuke dingen! De app beschikt over ongeveer 60 miljoen parkeerplaatsen in 75 landen over de hele wereld. Grote kans dus dat jouw vakantiebestemming erbij zit en je onmiddellijk een parkeerplekje vindt.

4. Zet de auto even aan de kant: Hotel Tonight

Loop je wat achter op je reisschema, maar ben je echt te moe om in het donker nog verder te rijden? Vind dan snel en goedkoop een slaapplaats met de Hotel Tonight App. De app toont op basis van jouw huidige locatie de beschikbare hotels in de buurt en geeft informatie over de faciliteiten, de parkeergelegenheid, de check-in- en check-outtijden, de eetgelegenheden, enzovoort.

5. Wanneer de nood het hoogst is: Flush

Moest je een halfuurtje geleden bij het tankstation nog niet naar het toilet, maar kun je het nu plots niet meer ophouden? Geen paniek, Flush zoekt het dichtstbijzijnde openbare toilet en toont je de snelste route ernaartoe. De app beschikt over een database van maar liefst 190.000 toiletten dus de redding is sowieso nabij. Best handig wanneer je op roadtrip gaat met je kroost!