River Cleanup organiseert vandaag verschillende cleanups om zwerfafval langs rivieren te bestrijden NA

21 september 2019

07u47

Bron: NINA 0 Vrije tijd Vandaag, 21 september, is het World Clean Up Day en naar aanleiding van die dag wil River Cleanup zoveel mogelijk steden langs rivieren proper maken om zo de oceanen te vrijwaren van plastiek.

Elk jaar belandt 8 miljard kilogram afval ongecontroleerd in onze zeeën en oceanen. 80% hiervan komt daar terecht via rivieren. Daarom organiseert River Cleanup vandaag verschillende cleanups langsheen rivieren om zo de bewustwording groter te maken én er verandering in te brengen.

Na het succes van de RhineCleanUp in 2018, breidt het project zich nu uit naar andere grote rivieren doorheen Europa. Samen met lokale partners organiseert River Cleanup grote acties langs 10 belangrijke rivieren: Volga, Rijn, Schelde, Maas, Neris, Neman, Drin, Belaya, Don en de Donau om zo meer dan 20.000 mensen in 200 steden en 15 landen te betrekken.

In België zullen vandaag meer dan 50 cleanups in steden langs de Schelde, Maas en hun zijrivieren georganiseerd worden. In Antwerpen zijn er 2 startlocaties (Nieuw Zuid en Belvédère).

Wil jij ook je steentje bijdragen? Rep je dan nu naar een van de startplaatsen. Alle info vind je hier.