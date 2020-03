Ring Shopping organiseert Fit & Fabulous-event met foodie Steffi Vertriest mv

07 maart 2020

10u26 0 Vrije tijd Fit en gezond zijn moet niet altijd gepaard gaan met veel gepuf en geklaag, dat bewijst ook Ring Shopping. Een duwtje in de rug nodig? Daar kan het winkelcentrum bij helpen. Ze organiseren van 7 tot 21 maart hun experience-evenement Fit & Fabulous.

Vorig jaar lanceerde Ring Shopping een eerste editie waar bekende foodies Julie Van de Kerckhove en Claudia Van Avermaet hun expertise deelden met het publiek. Dit jaar staan opnieuw enkele bekende healthcoaches op het programma. Sportieve foodie Steffi Vertriest onthult bijvoorbeeld haar tips om simpel en gezond te koken. An Block en Margot Hallemans laten je kennis maken met yoga en Purasana trakteert je op een veganistische brunchworkshop met tal van superfoods onder leiding van Laurence van Planttribe. Tot slot bereidt Miss België Celine van Ouytsel smoothies en heerlijke mocktails op een afterwork.

Wat kan je verwachten? Doe-activiteiten voor de hele familie zoals je eigen gezonde en lekkere smoothie maken op een smoothie bike, een fitheidstest waarbij je de grootste kracht in jezelf naar boven haalt en andere cursussen om je volledig te herladen waaronder yoga. De kleinsten kunnen zich eveneens helemaal uitleven op de Kids Cooking Classes of op het hindernissenparcours. Nood aan wat quailtytime met de collega’s? Dat kan met een heerlijke mocktail in de hand op de afterwork op vrijdag 13 maart.

Voor sommige workshops wordt wel gevraagd om op voorhand in te schrijven. Snel zijn is de boodschap. Een workshop kost 10 euro maar dit bedrag krijg je na de sessie terug in de vorm van een Ring Shopping-giftcard. Alle info en de inschrijvingsformulieren vind je op de website van ringshopping.