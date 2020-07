Reizen in eigen land: op deze vakantieplekken kan je chillen aan het zwembad Liesbeth De Corte

07 juli 2020

07u58 3 Vrije tijd Deze zomer gaan we op reis naar ... België! Want door de coronacrisis besluiten veel mensen om op veilig te spelen en eropuit te trekken in eigen land. Nog op zoek naar een leuke getaway? Wij vonden acht plekjes om te overnachten mét een zwembad, goed voor een beetje luxe en eventuele verkoeling.

JAM Hotel - Brussel

Logeren in hartje Brussel? Dat kan in JAM, een voormalige kunstschool die omgetoverd is tot een indrukwekkend hotel. Om er te pootjebaden heb je zelfs meerdere opties: je kan kiezen tussen het rooftopzwembad of het authentieke Japanse kuuroord met badkuipen in de kelder. Dat laatste is zelfs spiksplinternieuw, geopend sinds deze maand.

Meer info vind je op de website. Prijzen vanaf 49 euro per nacht. Charleroise Steenweg 132, 1060 Brussel.

Le Richmond B&B - Godinne

Tussen Namen en Dinant vind je de charmante bed & breakfast Le Richmond. Perfect voor wie graag de wandelschoenen aantrekt of houdt van een avontuurlijk fietstochtje, want vlakbij is een bos met allerlei wandel- en fietspaden.

Meer info vind je op de website. Prijzen vanaf 79 euro per nacht. Rue Grande 39, B-5530 Godinne.

Loft - Antwerpen

Heb je een citytrip in eigen land gepland met een aantal vrienden of familieleden? Dan kan je verblijven in de loft van Ian, Jande en Marie. Dit trio heeft een oud notariskantoor gerenoveerd en in een modern jasje gestoken. Dankzij de tuin met zwembad is deze plaats een rustige oase in het midden van de stad.

Meer info vind je via AirBnb. Prijzen vanaf 1.586 euro voor vier nachten. Borgerhout, Antwerpen (exacte locatie wordt pas meegedeeld na reservatie).

Ne5t - Namen

Hou je van een wellness, maar niet van alle pottekijkers die er rondlopen? Dan kan je terecht bij Ne5t. In dit hotel mogen er maar zes personen per keer genieten van het spa-gedeelte, dat bestaat uit een buitenzwembad, overdekt zwembad, jacuzzi én hamam.

Meer info vind je op de website. Prijzen vanaf 220 euro per nacht. Allée de Menton 26, 5000 Namen.

Wu Wei - Kortrijk

Een klassieker in de toerismeboekjes van Kortrijk, en terecht: Wu Wei is een prachtig hotel in een industrieel pand vlakbij het station, waar je niet alleen luxueus kan logeren, maar ook kan genieten van de wellness.

Meer info vind je op de website. Prijzen vanaf 114 euro per nacht. Kongoweg 23, 8500 Kortrijk.

Glamping Ecochique - Westouter

Willen je partner en kroost gaan kamperen, maar heb jij geen zin in gezwoeg met een tent? Ziedaar: Glamping Ecochique in de Westhoek. Van luxueuze tenten met flatscreen tv tot het zwembad dat ecologisch verwarmd en gefilterd wordt: je vindt er alles om te cocoonen.

Meer info vind je op de website. Prijzen vanaf 85 euro per nacht. Hellegatstraat 4a, 8954 Westouter.

Idrani Lodge - Loupoigne

Een middeleeuwse boerderij in het Waals-Brabantse dorpje Loupoigne kreeg een tweede leven als gastenverblijf. Echte aanraders: voer de ezels en alpaca’s in de tuin, of geniet van het binnenzwembad, de sauna en enkele yogasessies. Leuk voor de allerkleinsten én de ouders.

Meer info vind je op de website. Prijzen vanaf 207 euro per nacht. Chemin de la Waronche 1, 1471 Loupoigne.

Koto Garden Suites, Antwerpen

Een bed & breakfast met ruime tuin en verwarmd zwembad, op een steenworp van alle leuke restaurants en winkelstraatjes in Antwerpen. Wat wil je nog meer? Ook leuk is dat alle kamers ingericht zijn in een andere sfeer: Afrikaans, Indiaas of Aziatisch. Zo creëer je tenminste de illusie van een reis rond de wereld.

Meer info vind je op de website. Prijzen vanaf 170 euro per nacht. Miraeusstraat 27, 2018 Antwerpen