Rechtop peddelen is steeds populairder: op deze 6 plekken kan je het eens uitproberen Liesbeth De Corte

18 juli 2020

08u10 0 Vrije tijd Mooi zomerweer vraagt om een leuke watersport. Want dat is niet alleen een fijne bezigheid, het werkt ook verkoelend. Vooral stand up paddle is bezig aan een opmars. Wil je het ook eens uitproberen? Dat kan op deze plekken.

Eerst en vooral: wat is stand up paddle - oftewel sup - eigenlijk? De term zegt het zelf: het is een sport waarbij je rechtopstaand op een plank door het water peddelt. Oorspronkelijk komt het suppen uit Hawaï, maar ondertussen is de trend ook overgewaaid naar onze contreien. Het is best populair omdat het eenvoudiger is dan het klassieke golfsurfen, maar terwijl train je wel je armspieren, beenspieren én buikspieren omdat je de hele tijd op de plank je balans moet bewaren.

Beginners starten het best op rustig water. Een kalm riviertje of binnenmeer is perfect. Wie het moeilijk vindt om z’n evenwicht te bewaren, kan voor een breder board kiezen én op handen en knieën erop kruipen. Oefen het peddelen op je knieën tot je je wat zekerder voelt. En vergeet niet: sup je voor het eerst, dan ga je te water. Om maar te zeggen: vallen is heus niet erg. Blijf vooral proberen als je het leuk vindt, tot je de sport (haha, excuses voor het flauwe woordmopje) onder de knie hebt.

Wil je graag eens suppen? Dan kan je op deze plaatsen terecht.

West-Vlaanderen

Voor een portie avontuur kan je in de West-Vlaamse gemeente Wevelgem terecht in het Ice Mountain Adventure Park. Afgaande op die naam zou je het niet meteen zeggen, maar je kan er een heleboel work-outs op het water uitproberen. Rechtopstaand peddelen is er daar eentje van.

Vanaf 10 euro per uur. Meer info vind je op de website.

Aan onze kust zijn er uiteraard ook verschillende plekken waar je onder begeleiding kunt leren suppen. O’neill Beachclub in Blankenberge is er zo eentje. Je kan kiezen tussen groepslessen, privélessen en zelfs een 5-uren stage, waarbij een monitor je helpt om zelfzeker op je board te kruipen.

Vanaf 30 euro per uur. Meer info vind je op de website.

Oost-Vlaanderen

Bij suppen denk je misschien meteen aan de zee of een idyllisch meertje in the middle of nowhere. Maar je kan het evengoed in een stad doen. In Gent, bijvoorbeeld. Beginners kunnen kiezen voor een relaxerende yogasessie op een bord of een driedelige lessenreeks, waarbij je uitleg krijgt over het materiaal en de basistechnieken en natuurlijk enkele tochtjes maakt op het water.

Vanaf 20 euro per uur. Meer info vind je op de website.

Kempen

De streek de Kempen heeft ook heel wat moois te bieden, vinden ze bij Kempen Sup. Hun thuisbasis is de Zilvermeerhaven Port Aventura, vlakbij Mol. Je kan er gaan voor privélessen, toertochten, groepsactiviteiten voor vrijgezellen, SUP yoga, en - onze absolute favoriet - hondensup. Hierbij neemt het baasje z’n favoriete viervoeter mee op het board.

Vanaf 15 euro per anderhalf uur. Meer info vind je op de website.

Limburg

Mag het wat meer zijn? Bij SUPclub Maasvallei - in de buurt van Maastricht - kan je suppen bij zonsondergang. Dat zou er naar verluidt idyllisch uitzien, want het water wordt zo vlak als een spiegel, wat de weerspiegeling van de ondergaande zon des te mooier maakt. Je moet ook geen schrik hebben om een tuimeling te maken zonder dat iemand het ziet, want net voor het donker wordt, stap je weer van je supboard.

Vanaf 25 euro per anderhalf uur. Meer info vind je op de website.

Ardennen

Waterratten die een weekend naar de Ardennen hebben gepland, kunnen eveneens gaan suppen. Op het stuwmeer van Nisramont, om exact te zijn. Wie in alle rust wil genieten van de mooie omgeving, kan opteren voor een suptocht in stilte. Het omgekeerde gaat ook: met z’n tweetjes peddelen op een tandem. Goed voor een extra portie plezier.

Vanaf 15 euro per uur. Meer info vind je op de website.