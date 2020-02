Random acts of kindness day: wij zijn op zoek naar jouw verhalen VW

17 februari 2020

08u36 0 Vrije tijd Vandaag is het ‘ random acts of kindness day ’, de dag die in het Vlaams iets minder vlot tot ‘doe eens vriendelijk’-dag gedoopt werd. Wij zijn op zoek naar jullie leukste verhalen.

Een complimentje aan je collega geven, iemand de straat over helpen of aanbieden om het gras van je oudere buren te maaien: je hoeft geen bergen te verzetten om van de wereld een mooiere plaats te maken. Omdat een vriendelijk gebaar een glimlach op ieders gezicht tovert, zijn wij op zoek naar jullie leukste verhalen. Met welke ‘random act of kindness’ heeft iemand jou ooit verrast? Of hoe heb jij zelf iemand blij gemaakt met een klein gebaar?

Mail je verhaal, naam en leeftijd door naar valerie.wauters@dpgmedia.be, wij bundelen de leukste inzendingen in een artikel.