Primeur voor Knokke-Heist: op modeweekend met Anton Corbijn

23 september 2020

08u00 0 Vrije tijd Uiteraard hoeft het niet te verbazen dat Anton Corbijn net Knokke-Heist uitkoos voor de wereldpremière van zijn MOØDe. Al wie ooit door de Kustlaan, Graaf d’Ursellaan of de Lippenslaan flaneerde of zich in een stranduitbating installeerde, weet hoe belangrijk mode hier is. Een match made in heaven dus.

Anton Corbijn portretteerde naast talloze rocksterren en iconische acteurs, ook de crème de la crème van het modewereldje. Dat leidde niet alleen tot indringende portretten van Naomi Campbell, Kate Moss en Alexander McQueen maar leverde ook talloze Vogue-covers op. Fotograaf en filmmaker Corbijn weet dan ook als geen ander een unieke sfeer vast te leggen. Uit dat imposante oeuvre selecteerde de Nederlander 200 werken. Velen daarvan worden nu voor het eerst aan het grote publiek getoond.

Niet toevallig in Knokke-Heist, weten modeliefhebbers. Zowat alle bekende internationale modenamen, van Vuitton over Hermès tot Gucci, hebben hier immers fancy boetieks. Voeg daar de blinkende flagship stores van Belgische hoogvliegers zoals Essentiel en Delvaux aan toe en de resem modehuizen en je krijgt een uniek modewalhalla met stamboom. Dé plek bij uitstek voor een streepje cultuur gevolgd door welgekomen shopvertier.

Want na dat inspirerende bezoek aan MOØDe blijf je in Knokke-Heist moeiteloos in dezelfde fashion vibe. En al helemaal als je er een weekend van maakt en bijvoorbeeld in het Enso Boutique Hotel logeert, handig dichtbij Cultuurcentrum Scharpoord.

Maak er een heerlijk slenteruitje van waarbij je van de ene modestek langs de andere flaneert. Starten doe je uiteraard met de wereldbefaamde tentoonstelling en daarna verken je de kustgemeente in stijl. Onderweg naar de Lippenslaan, nog geen tien minuten te voet, kun je in het gereputeerde The Pharmacy al even halthouden voor een welverdiende Cosmopolitan. Kwestie van zo lang mogelijk in die heerlijke glamourbubbel te blijven hangen.

Daarna wandel je naar de Kustlaan, de Zoutelaan en de Zeedijk waar je de nieuwste collecties geserveerd krijgt. Doseren is de boodschap want het aanbod is bijzonder groot.

In geval van twijfel, rep je naar het strand. De zee brengt altijd soelaas en helderheid. Of installeer je op een hip terrasje, al dan niet met zeezicht, en check al snel even je vondsten van de dag. Wedden dat je, geïnspireerd door Kate en Naomi, alleen maar tijdloze klassiekers scoorde?

MOØDe Anton Corbijn, van 27/09 tot 10/01, in Cultuurcentrum Scharpoord (te vinden vlakbij het Zegemeer en Casino Knokke). Bestel je tickets nu online op www.fotofestival.be en boek meteen een overnachting. Je hebt een fashion weekend verdiend!