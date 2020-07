Populaire Vlaamse blogster maakte staycation-kookboek in volle lockdown: “We zoeken het geluk soms te ver. Ook in onze keukens is het vakantie”

Manon Van Aerschot: “Ik werk als zelfstandige en door corona was er heel wat werk weggevallen of on hold gezet. Bovendien zouden mijn man Tarik en ik in april naar Vietnam op huwelijksreis gaan voor drie weken, maar dat viel natuurlijk ook in het water. Plots had ik, net zoals zoveel mensen, een zee van tijd. Na een week rust had ik het al gehad en kriebelde het om iets te doen. Ik miste mijn job en koken voor andere mensen. Online merkte ik dat veel mensen me aan het begin van de lockdown vroegen of ik geen kookideetjes voor hen had. Zo ben ik voor het eerst kookvideo’s gaan maken. Corona made me do it (lacht). Praten tegen de camera was vreemd, maar ik kreeg overdonderende reacties. Naar elke video keken gemiddeld twee- à drieduizend mensen. Van alle gerechten die ik maakte, nam ik ook foto’s. Toen ik ze op een avond allemaal zag op mijn computer, kreeg ik direct een vakantiegevoel. ‘Tiens’, dacht ik, ‘misschien zit hier wel iets meer in.’ Zou ik hier geen staycationboek van kunnen maken?”

Het idee sudderde al enkele dagen in Manons hoofd, toen plots haar oma heel onverwacht stierf in april. “Waarschijnlijk aan corona, maar dat zullen we nooit zeker weten. Op haar begrafenis mochten we maar met vijftien mensen zijn en we moesten allemaal in een cirkel staan op afstand. Elkaar vastnemen en troosten was er niet bij. Achteraf was er ook geen koffietafel. Pas dan besef je hoe belangrijk zo’n afscheidsritueel met eten is. Ik vond het allemaal keihard. Ik wou die periode die toch heel donker was, een positieve draai geven. Twee dagen na haar begrafenis heb ik de uitgeverij gemaild met mijn idee. Een uur later kreeg ik al antwoord: we gaan ervoor!”

Pure nostalgie

Ook al heeft Manon met ‘Alle dagen feest’ (2019) al een kookboek op haar conto staan, toch was haar nieuwe project best spannend. “Alle receptbeelden heb ik deze keer zelf gemaakt. Ik heb nochtans geen fotografie-opleiding gevolgd. Enkel voor mijn portretten heb ik een fotograaf gebruikt, toen de maatregelen al wat versoepeld waren. Het koken zelf was heel relaxed. Doordat er heel wat andere fotoshoots wegvielen voor mijn job, kon ik me echt focussen op het boek. Ik ging terug naar de essentie en puurde de recepten uit. Elke week deden mijn man en ik ook een kookprojectje, zoals tomatensaus maken of ons eigen gehakt draaien. Die hebben ook het boek gehaald, voor wie iets meer tijd heeft. Voor de ingrediënten van de gerechten heb ik lang getwijfeld: puur Belgisch of niet? Het is de gulden middenweg geworden. Zo maak ik in plaats van toast avocado, die we nu intussen allemaal al gezien hebben, een toast van Belgische tuinbonen. En in plaats van pasta vongole ging ik voor een pasta met mosselen. Net zoals veel mensen had ik tijdens de coronamaanden ook een hekel aan boodschappen doen in de supermarkt. Sommige gerechten zoals de bananen-chocolademuffins heb ik gemaakt met wat ik nog in de kast had staan. Dat was enorm goed gelukt. Pas toen het plan voor het boek er was, groeide het idee om er ook op-en-top vakantiegerechten aan toe te voegen. Voor mij is vakantie pure nostalgie. Dan denk ik terug aan bepaalde momenten aan zee, toen ik als kind schelpjes verzamelde of papieren bloemetjes maakte. Of toen ik in Italië pasta maakte voor de hele familie.”

België boven

Wie vakantie zegt, zegt ook vakantiekilo’s. En dat vlak na de coronakilo’s. Heeft ze daarmee rekening gehouden? “Ik laat nooit iets uit qua voeding en ga uit van het logische verstand. In mijn recepten is het aandeel vlees nooit zo groot en er staan ook heel wat vegetarische gerechten in. Hier en daar geef ik ook alternatieven om een recept helemaal vegan te maken. Voor mij draait het om evenwicht. Maar ik ben wel van het principe: als je cake eet, eet dan gewoon de echte cake met echte boter. Dat geeft je misschien meer voldoening dan gezondere cake die misschien minder lekker is. Op vakantie hoeft de boog niet altijd gespannen te staan.”

Manon beleeft ook wat ze preekt in haar boek. Ze blijft vooral dicht bij huis deze zomer. Normaal gaat ze elke zomer drie weken naar Italië, dit jaar heeft ze dat bewust geannuleerd. Staan wel nog op de agenda: een weekendje over de grens en dagtrips in eigen land. Haar ultieme adresjes – van picknickplekjes tot ijssalons – haalden ook het boek. “Zelf hebben we net Brussel herontdekt. Ik ben ook fan van de Vlaamse Ardennen. Het landschap is er heuvelachtig en idyllisch. Ename is een schattig dorpje dat culinair veel troeven hoeft. We zijn er vorig jaar in een brasserie beland waar ze rijstpap serveren met gouden lepeltjes. Dat volkse maakt net dat het precies een dorpje in Frankrijk is. Maar ook in eigen stad valt er veel te beleven. Ik woon vlak bij Domestic in Antwerpen, een bakkerij op een idyllische hoek. Ook daar waan ik me meteen in Frankrijk. In die kleine buurtwinkeltjes heerst trouwens vaak zo’n ongedwongen vakantiesfeer. Daarom wou ik dit boek ook zo hard schrijven. Je hoeft heus niet altijd op reis te gaan. Soms zoeken we het te ver. In je eigen keuken kan je ook een fantastisch vakantiegevoel creëren.”

Alle dagen vakantie, Manon Van Aerschot, uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts € 24,99

Op haar Instagram (@macaron_manon) deelt Manon ook extra staycationtips en receptvideo’s.

Speciaal voor Nina deelt Manon ook een van haar receptjes, zo maak je haar hamkroketjes:

Deze hamkroketjes zijn geïnspireerd op de Spaanse croquetas de jamón die men als tapa (hapje) serveert. Supermakkelijk maar oh zo lekker voor die Spaanse fiesta in je achtertuin.

voor 16 kleine kroketjes

25 minuten + 2,5 uur opstijven

Ingrediënten

Voor de vulling:

50 g boter

50 g bloem

260 ml melk

4 sneetjes gandaham

70 g Oud Brugge kaas

peper en zout

Voor het paneren:

150 g bloem

1 ei, losgeklopt

150 g panko of paneermeel olie om te frituren

Bereiding

Smelt de boter in een steelpannetje. Voeg er de bloem aan toe en laat even garen. Voeg er de melk aan toe en meng tot een glad mengsel.

Snijd de ham in stukjes, rasp de kaas en meng de ham en de kaas onder het mengsel.

Kruid met peper en zout.

Stort het mengsel uit in een ondiepe kom, bedek die met plasticfolie en laat minimaal 2 uur opstijven in de koelkast.

Haal het mengsel uit de koelkast en rol er balletjes van. Neem drie kommetjes, doe in het eerste kommetje de bloem, in het tweede het losgeklopte ei en in het laatste de panko.

Rol de balletjes een voor een door de bloem, het ei en de panko. Laat ze zo’n 30 minuten opstijven in de koelkast.

Bak de kroketjes nadien in de friteuse tot ze mooi goudbruin zijn.

Tips

Je kunt deze kroketjes ook vegetarisch maken door de ham weg te laten. Of voeg grijze garnaaltjes toe. Minstens even lekker!