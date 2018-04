Populaire Franse taco-keten O’Tacos komt nu ook naar Antwerpen TVM

03 april 2018

16u09 7 Vrije tijd Bij de opening van de twee vestigingen in Brussel, stonden er weken aan een stuk meterslange rijen mensen aan te schuiven. En nog steeds is het er bij momenten over de koppen lopen. Meer van dat moeten ze gedacht hebben bij de Franse taco-keten O’Tacos, want binnenkort opent ook een eerste filiaal in Antwerpen.

O’Tacos werd in 2007 opgericht in Grenoble en serveert naar eigen zeggen “taco’s op z’n Frans”. Hun gevouwen tortilla’s lijken dan ook meer op Mexicaanse burrito’s, maar dan met frieten en kaassaus als Franse toets. Vettig en zwaar, maar ook relatief goedkoop. De fasfoodketen lokt dan ook een overwegend jong publiek. Het vlees bij O'Tacos is halal.

In 2016 opende al een eerste vestiging van de keten in ons land, in Schaarbeek in Brussel. Wekenlang stonden er gigantische wachtrijen voor de deuren, dus een klein jaar later volgde een twee vestiging in het centrum van onze hoofdstad en daarna nog een derde. Later volgden ook al La Louvière, Bergen, Luik en Charleroi. Nu komt daar ook een eerste filiaal in Vlaanderen bij, namelijk in Antwerpen.

O’Tacos zal zijn intrek nemen in de Sint-Katelijnevest, op een boogscheut van de Meir en de Groenplaats. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet duidelijk. Een paar meter verder opent trouwens binnenkort ook een tweede Antwerpse vestiging van Burger King.

Du jamais vu en Europe... 😳 Et ce en plein cœur de sa capitale... 🙏😘 Un grand grand merci à tous nos ami(e)s de Belgique 🇧🇪, vous êtes formidable‼️✅💯👌 #OtacosBruxelles 💪😘 A bientôt pour de nouvelles aventures... Een foto die is geplaatst door null (@otacos) op 05 okt 2016 om 14:59 CEST