Populair avocadorestaurant uit Amsterdam komt naar België TVM

23 oktober 2018

10u50 11 Vrije tijd Dat de avocado populair is, hoeven we jullie niet meer te vertellen. Vorig jaar opende in de Amsterdamse Pijp een eerste restaurant dat volledig gewijd is aan de groene vrucht en binnenkort maakt The Avocado Show ook de oversteek naar ons land. Eind november opent een vestiging aan de Anspachlaan in Brussel.

Het concept, dat in Amsterdam een instant hit was, serveert, hoe kan het ook anders, avocado’s in alle vormen die je maar kan bedenken. Avocado pancakes, avocado eggs benedict, avocado toast, avocado burgers of salades... Voor ieder wat wils. In Amsterdam schuif je tot buiten aan om een tafel te bemachtigen, een buitenlandse vestiging kon dus niet langer op zich laten wachten.

Inspiratie

Het was de veelzijdigheid van de avocado die initiatiefnemers Ron Simpson en Julien Zaal inspireerde om het concept uit te werken. “De mogelijkheden met avocado’s zijn eindeloos,” vertelde Simpson eerder al aan de Nederlandse krant AD. Naast klassieke gerechtjes met avocado en nieuwigheden vind je op het menu van The Avocado Show zelfs drankjes met avocado in. Denk bijvoorbeeld aan een Avo Daiquiri (een daiquiri met avocado) of de Guaca Mary (een Bloody Mary afgewerkt met avocado-olie en guacamole).

Eind november komt er een eerste Belgische vestiging bij, op de Anspachlaan in Brussel. Het filiaal krijgt twee verdiepingen en een terras. Het is het eerste filiaal in franchisevorm.