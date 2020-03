POLL. Moeten drankjes op een trouwfeest altijd gratis zijn? Liesbeth De Corte

05 maart 2020

14u56 2 Vrije tijd Tournée Minerale ten spijt vloeit alcohol op trouwfeesten nog steeds rijkelijk. Bubbels om te toasten, cocktails als aperitief, wijn bij het eten en biertjes op de dansvloer. Maar wat als je rekening moet houden met een strak budget? Kan een bruidskoppel aan de gasten vragen om te betalen voor de drankjes?

Dat een huwelijk veel geld kost, is geen geheim. Nu het trouwseizoen stilletjes aan haar jaarlijkse intrede maakt, zullen sommige koppels grote ogen trekken bij het prijskaartje van hun droomdag en bijhorend feest. Zo kost een gemiddelde trouw ongeveer 15.000 euro. Vooral de locatie, het eten en drinken nemen een grote hap uit het budget. Een veelgehoorde tip om te bezuinigen, is om de gasten te laten betalen voor hun drankjes. Bonnetjes zijn bijvoorbeeld een optie. Dan kan je elke gast vijf à tien bonnetjes geven. Willen ze meer drinken? Dan moeten ze zelf hun portemonnee bovenhalen.

Allemaal goed en wel, maar is dat bon ton? Niet echt, zo blijkt uit een studie bij 2.000 Amerikanen, die werd uitgevoerd op vraag van Minted Weddings, een bedrijf dat trouwuitnodigingen maakt. Meer dan 60% vindt dat een open bar onmisbaar is voor een geslaagd huwelijksfeest.

Onze landgenoten delen blijkbaar die mening. “In België gaan mensen er meestal van uit dat de drankjes op een bruiloft worden aangeboden door het trouwende koppel. Ze verwachten dat ook. ‘Wij kopen een geschenk voor het koppel, dan zal er op het feest toch eten en drinken voorzien zijn?’”, vertelt Iris Decreus, oprichtster van House of Weddings. “Op sommige feesten worden de kosten toch doorgerekend naar de gasten, maar ik weet dat er dan vaak negatief op gereageerd wordt. Het principe dat we moeten betalen voor onze drankjes op een trouwfeest, kennen we niet in onze cultuur.”

