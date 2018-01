Poëzie saai en oubollig? Deze 7 hippe jonge dichters bewijzen het tegendeel Nina Dillen

25 januari 2018

10u12 1 Vrije tijd Vandaag is het Gedichtendag, wat mogelijk pijnlijke flashbacks oproept aan toen je voor een vol klaslokaal Guido Gezelle moest citeren voor een toets Nederlands. Een haat-liefdeverhouding met 'saaie' literatuur en gedichten? Wij laten die met plezier naar de liefdevolle kant overhellen. Want dichten kan ook hip zijn, bewijzen deze zeven jonge talenten die poëzie van hun stoffig jasje ontdoen.

Vergeet het cliché van de whisky drinkende en kettingrokende eenzaat op een muf zolderkamertje. Een beetje dichter is vandaag een allround woordkunstenaar, die zijn of haar zorgvuldig gewikte lettergrepen ook wel eens in een performance op een podium tentoon durft te spreiden. Al dan niet met de nodige theatraliteit of zelfs lichte rap- en hiphopallures, zoals in een poetry slam. Dit laatste is de hedendaagse versie van een poëzievoordracht, waarbij zogenaamde 'slamdichters' hun nieuwste creaties loslaten op een publiek. Poëzie saai en voorbijgestreefd? Dan ken je waarschijnlijk dit jonge dichterstalent nog niet. Boem, paukeslag ...

Maud Vanhauwaert

Maud Vanhauwaert (°1984) wordt vandaag officieel aangesteld als de nieuwe stadsdichter van Antwerpen, omdat ze volgens de adviescommissie "een energieke, open persoonlijkheid is, die mensen weet te enthousiasmeren voor poëzie". Met twee dichtbundels op haar palmares ('Ik ben mogelijk' in 2011 en 'Wij zijn evenwijdig' in 2014) is ze niet aan haar proefstuk toe. Eén-kijkers kunnen haar kennen van haar rubriek in "Iedereen beroemd", waarin ze nietsvermoedende voorbijgangers spontaan overvalt met haar poëtische uitlatingen. Maud toert dit jaar door Vlaanderen met de voorstelling 'Mijn punt is eigenlijk', dat ze op haar website omschrijft als "een spanningsveld tussen poëzie, muziek en experiment".

Lotte Dodion

Lotte Dodion (°1987) is naast dichter ook performer, die haar woorden nu en dan hardop op een podium tot zijn recht laat komen. Solo, met muzikanten erbij of met haar poëtisch collectief 'Wakkerlicht'. In 2016 debuteerde ze met het poëziealbum 'Kanonnenvlees'. Op haar website omschrijft ze haar stijl als volgt: "Mijn 'poëzie voor het plebs' laat zien dat poëzie toegankelijk en tegelijk eigenzinnig kan zijn. Mijn teksten zijn duister, direct en in your face. Mijn optredens zachte donderpreken." www.lottedodion.be

Lisette Ma Neza

Poëten mensenschuw en verlegen? Niet als je het aan Lisette Ma Neza (°1999) uit Schaarbeek vraagt. Zij schopte het als jongste deelnemer tot Belgisch Kampioene Poetry Slam 2017 - zowel met de jury- als de publieksprijs - en kaapte later in de Europese finale in Parijs een mooie tweede plaats weg. Momenteel studeert het jonge talent filmregie aan LUCA-School of Arts. Je kan haar volgen op Facebook of Instagram.

Jens Meijen

Jens Meijen (°1996) uit Beringen kreeg in 2016 als eerste de wel erg poëtische titel 'Jonge Dichter des Vaderlands' toebedeeld, het jonge broertje van de titel 'Dichter des Vaderlands', die al sinds 2014 in België bestond. Het idee is geïnspireerd door de 'Dichter des Vaderlands' in Nederland, die daar al sinds 2000 wordt benoemd door Poetry International. Het Belgische broertje van deze titel is bedoeld als literair uitwisselingsproject, dat een brug moet slaan tussen de drie taalgemeenschappen. Enkele van Jens' gedichten kan je op de website van de wedstrijd bekijken. Vandaag schrijft hij onder meer recensies en teksten voor de website van Humo.

Astrid Haerens

Astrid Haerens (°1989) heeft haar roots in Zwevegem en woont nu in Brussel, waar ze zich door de omgeving laat inspireren voor haar proza en poëzie. Vorig jaar in september lanceerde de schrijfster in Elsene de online poëzieplattegrond 'Stadsklanken', waarbij je met een plattegrond een wandeling door de stad kan maken en op verschillende plekken een gedicht van haar hand kan lezen. In proza debuteerde ze diezelfde maand met de roman 'Stadspanters'. Je vindt haar ook nu en dan op een podium, om lezingen of eigen teksten te brengen. Ook geeft ze schrijf- en poëzieworkshops. astridhaerens.tumblr.com

Maarten Inghels

Maarten Inghels (1988) is vanaf vandaag stadsdichter af in Antwerpen, nu hij de fakkel doorgeeft aan Maud Vanhauwaert. Hij bekleedde die poëtische positie de afgelopen twee jaar, met 12 stadsgedichten als resultaat. Recent nog kwam zijn boek 'Contact' uit, waarin hij nieuwe poëzie verbindt met beeld en performance. Je kan Maarten ook kennen van 'De Eenzame Uitvaart', een literair en sociaal project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dit op hun begrafenis voordragen. www.maarteninghels.be

Carmien Michels

Na twee romans te hebben geschreven ('We zijn water' in 2013 en 'Vraag het aan de bliksem' in 2015) debuteerde Carmien Michels (1990) onlangs met haar eerste gedichtenbundel 'We komen van ver' in 2017. Carmien won in 2016 het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam en behaalde op het Europees Kampioenschap een derde plaats, wat haar literaire optredens opleverde over het hele continent. Ze heeft ook een eigen Poetry Slam-collectief onder de noemer Eigen Wolk Eerst. www.carmienmichels.be