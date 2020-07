Plantlover? Vrouw deelt geniaal trucje om je planten nooit meer te veel water te geven Nele Annemans

11 juli 2020

13u52 3 Vrije tijd Ben je een plantlady? Dan hebben vast al enkele van je groene vrienden het loodje gelegd door de verdrinkingsdood. Gelukkig deelde een Australische vrouw zonet een geniaal trucje om het euvel te voorkomen.

Ze noemt zichzelf op Facebook Empress Eyrie en woont in Canberra, de hoofdstad van Australië. En als ze een plant te veel liefde en vooral te veel water geeft, gebruikt ze tampons om te voorkomen dat hij verdrinkt.

“Een lach en een hack nodig? Ik vond een geweldige manier om je planten te redden van de verdrinkingsdood”, schrijft ze op haar Facebookpagina. “Als je je planten per ongeluk te veel water gaf, stop er dan een tampon in. Die haalt het overtollige water in een paar uur helemaal weg.” Meteen kreeg ze heel wat lovende reacties als: “Dit is echt geniaal!”.

Maar dat is niet de enige manier hoe een tampon het leven van je groene vriend kan redden. “Je kan hem ook op de tegenovergestelde manier gebruiken”, vertelt de Australische. “Ben je bijvoorbeeld eens een paar dagen weg van huis, dan kan je de tampon in de aarde stoppen en het touwtje in een kommetje met water laten bengelen. Zo voorkom je dat je je planten te veel water geeft alvorens je vertrekt.”

Watergeven via apps

Nogal vergeetachtig? Dan zijn er ook een aantal apps zoals Plantsome die je kunnen helpen. Je voert simpelweg je plant in en daarna berekenen zij aan de hand van het lokale weerbericht, de hoogte van je plant en de hoeveelheid licht wanneer en hoeveel water je plant nodig heeft. Daarna krijg je een melding op de dag dat je je plant water moet geven en ook over hoeveel je nu precies moet gieten. Geen idee welke plant je hebt? Dan kan je ook hun hulp inschakelen. Nog makkelijker werkt Plantifier, een app waar je simpelweg een foto van je huisplant invoert en andere gebruikers je vertellen welke het is.