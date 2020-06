Plaag op Instagram: waarom word je de jongste tijd zo vaak getagd in vreemde (lees: ongepaste) foto’s?

Heb je het gevoel dat je meer dan ooit getagd wordt in Instagramfoto’s van mensen die je absoluut niet kent? En kom je dan meestal op een louche account terecht? Je bent niet de enige. Online marketeer en techblogger Herman Maes legt uit wat er aan de hand is en hoe je je kunt wapenen tegen die vreemde toestanden op Instagram en co.

Vrije tijd Heb je het gevoel dat je meer dan ooit getagd wordt in Instagramfoto’s van mensen die je absoluut niet kent? En kom je dan meestal op een louche account terecht? Je bent niet de enige. Online marketeer en techblogger Herman Maes legt uit wat er aan de hand is en hoe je je kunt wapenen tegen die vreemde toestanden op Instagram en co.

Het maakt niet uit of je 10, 100, 1.000 of 10.000 volgers hebt op Instagram. De kans is groot dat je de jongste tijd rare dingen hebt meegemaakt op het sociale medium. Je krijgt bijvoorbeeld een volgverzoek van iemand die je niet kent. Als je gaat kijken naar het account, zie je dat het gaat om een meisje van 21 jaar, schaars gekleed, met een handvol posts en zo’n 15 volgers. Of je wordt getagd in een naaktfoto van een volslagen onbekende. ... Yup, vreemd.

“Het voorbeeld dat je geeft, treft vooral mensen met een gesloten account. Zij moeten hun volgers eerst toestemming geven, waardoor het extra opvalt als ze een connectieverzoek krijgen van een verdacht profiel”, vertelt Herman Maes. “Mensen met een open Instagramaccount – dat wil zeggen dat iedereen hen kan volgen – zullen bijvoorbeeld ook getagd worden in foto’s van mensen die ze niet kennen.”

De kans is héél groot dat er geen echte mensen achter die gekke profielen zitten, maar dat het gaat om vervelende spam. Oftewel: computergestuurde nepaccounts. En je verzint het niet: waarschijnlijk had je er de voorbije weken meer last van. “Tijdens de lockdown gebruikten mensen meer dan ooit hun sociale media. Door de toegenomen activiteit was het voor spammers lucratiever om via Facebook en Instagram op jacht te gaan naar slachtoffers”, legt Maes uit.

Tijdens de coronaperiode werkten veel moderatoren van thuis, op een lager pitje. Daardoor konden er meer spammers door de mazen van het net glippen Techexpert Herman Maes

“Facebook en co. huren moderatoren in die de spammers moeten tegenhouden. Maar die moderatoren werkten tijdens de coronaperiode van thuis, op een lager pitje. Daardoor konden er meer spammers door de mazen van het net glippen en merkte je des te meer dat er veel spambots actief waren”, voegt de techexpert er nog aan toe. “Je kan je afvragen waarom socialemediabedrijven niet harder optreden tegen deze nepaccounts. Het moet toch mogelijk zijn om die op een automatische manier te identificeren en te verwijderen? In realiteit ondernemen ze alleen maar schijnpogingen tegen deze zaken, omdat ze ook groot zijn geworden dankzij spams. Want die valse accounts tellen mee in hun statistieken voor investeerders. Nu kunnen ze zeggen dat ze 1 miljard gebruikers hebben. Trek daar eens 250 miljoen geautomatiseerde bots van af, en je krijgt een minder indrukwekkend cijfer om mee naar de beurs te trekken.”

Spammers in alle soorten en vormen

Die nepaccounts komen voor in verschillende vormen, en hebben ook andere doelen. Maes: “Spammers op Twitter hebben vooral het doel om nieuws op te blazen. Denk aan de zogenoemde Trump-bots: dat zijn fake accounts die positief nieuws over Trump retweeten, waardoor het lijkt alsof het nieuws viraal gaat en meer mensen pro-Trump zijn.”

“Op Instagram zie je veel valse accounts die opgekocht kunnen worden door influencers, zodat het lijkt alsof ze meer volgers hebben. Schone schijn, dus. Of spambots die producten in de kijker moeten zetten. Een soort van reclame dat automatisch opduikt in je feed. Het laatste, en misschien wel het grootste probleem op Facebook en Instagram, zijn mensen die jou taggen of je een vriendschapsverzoek versturen. Vaak gaat het om schaars geklede dames, die zullen proberen om je te verleiden tot een webcamsessie. Tijdens die sessie nemen ze alles op, om je vervolgens af te persen. Er zijn een paar dorpen in Marokko die bekend staan om hun fabrieken die zich met niets anders bezighouden dan met zo’n scams.”

Wat kan je doen?

Het makkelijkste wat je kan doen, is die spammers negeren. Een volgverzoek weigeren, of een vreemde tag verwijderen. Door het nepaccount te rapporteren, kan je andere gebruikers ook helpen. “Ik heb gemerkt dat als je een spambot rapporteert, er snel ingegrepen wordt door de moderatoren”, vertelt Maes nog.

“Nog een tip: je kan voorkomen dat je getagd wordt door vreemde mensen. Hiervoor moet je je privacy-instellingen aanpassen. Dan kan je de tagging volledig afzetten, of het beperken tot de mensen die je volgt.”