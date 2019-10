PETA waarschuwt: "Je hond of kat verkleden voor Halloween is geen goed idee, het maakt hen enorm gestresseerd"

Liesbeth De Corte

29 oktober 2019

08u53 0 Vrije tijd Ook bij ons wordt Halloween jaar na jaar populairder. Het is de ideale gelegenheid voor griezelfanaten om zich te verkleden, en ook hun geliefde huisdieren moeten eraan geloven. Maar volgens dierenrechtenorganisatie PETA is dat een erg slecht idee. Het zit niet alleen erg oncomfortabel, ze worden er ook angstig en gestresseerd van. Enkele experts geven uitleg.

In Amerika is Halloween al jaren big business, en elk jaar wint de feestdag ook bij ons aan populariteit. Vrienden organiseren griezelfeestjes en in kledingwinkels vind je steeds vaker ook kostuums, zelfs voor je favoriete viervoeter. Onder meer bij H&M kan je kiezen tussen verkleedpakjes, hoofddeksels of vleermuisvleugels voor je hond.

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij outfits voor je hond of kat krijg ik altijd een dubbel gevoel. Toegegeven: het is best schattig om te zien op foto, maar ik kan me niet inbeelden dat Fifi en Simba zich 100% op hun gemak voelen in zo’n pakje. En het doet me denken aan de typische omaatjes die hun schoothondje in een knalroze jas wurmen en vervolgens overal mee naartoe sleuren.

Maar de laatste tijd lijkt het dus meer sociaal aanvaard om je huisdier te verkleden. De grote boosdoener? Sociale media. Zo staan er op YouTube miljoenen video’s van honden in een kostuum, terwijl de hashtag #dogcostume op Instagram meer dan 193.000 posts oplevert. Ook bekende sterren helpen de trend mee vooruit. Denk maar aan model Chrissy Teigen die haar Franse bulldog had verkleed als spek of zangeres Ariana Grande die haar Shiba Inu had gekleed als een dinosaurus. Zangeres Miley Cyrus ging nog een stapje verder en maakte van haar kwispelende entourage een banana split, een hamburger, een hotdog en een ufo.

Stress

Niet iedereen staat even hard te springen bij deze trend, en je hond nog het minst. Dat zegt althans Chloe Jackson, een Britse hondentrainer. “Sommige honden krijgen veel stress als je ze een kostuum laat dragen. Zeker als je hen dwingt om de poten in mouwen of een broekje te steken”, legt ze uit aan The Guardian.

Hondenpsycholoog Cesar Millan, die op Nation Geographic Channel een eigen programma heeft, genaamd ‘The Dog Whisperer’, is het daarmee eens. Jassen kunnen nog van pas komen bij slecht weer, geeft hij toe, maar uitgebreide kostuums zijn nergens goed voor. “Het ziet er misschien schattig uit, maar je mag niet vergeten dat het gewoon honden zijn.” Bovendien krijgt je hond het ontzettend warm in een kledingstuk dat gemaakt is van polyester of nylon. Met andere woorden: jij bent misschien in de zevende hemel met de geslaagde outfit, maar je hond is dat niet.

Het is ook geen goed idee om je kat in een kostuum te hullen. Ik heb zo’n vermoeden dat onze Siberische kater mijn ogen zou uitkrabben als ik hem een jasje zou aantrekken. En daar heeft hij een goede reden voor, vertelt kattentherapeut Ellen Meysmans aan ons. “Dat lijkt me geen goed idee. Katten hebben immers een ontzettend gevoelige vacht. Als je hen een pakje aandoet, bezorgt hen dat een raar gevoel. De kans is dan ook heel groot dat ze het niet gaan accepteren, tenzij ze als kitten veel vastgepakt en geaaid zijn. Dan kan het zijn dat ze er geen probleem van maken.”

In onderstaande Facebookpost maakte PETA duidelijk dat je je favoriete viervoeter beter niet in een kostuumpje hult voor Halloween.