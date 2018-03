Perfect match tussen David Goffin en Stéphanie Tuccitto (26): "Het was liefde op het eerste gezicht" Anke Michiels

02 maart 2018

13u02

Bron: NINA 0 Vrije tijd Als David Goffin bovenaan de wereldranglijst staat, zit ook Stéphanie Tuccitto daar voor iets tussen. De Luikse schone is al zeven jaar l'amoureuse van onze Belgische tennisheld. "In de liefde ben ik heel klassiek. Ik wil graag trouwen en daarna kinderen krijgen."

"J'ai toujours refusé", antwoordt ze vriendelijk maar direct op de vraag of dit haar eerste interview is. "Ik heb altijd geweigerd om interviews te geven aan sportmagazines of kranten. Ik ga niet praten over het tennis van David: dat doet hij veel beter zelf, toch?"

Voor NINA maakte ze deze week een uitzondering. Niet alleen mochten we de Luikste schone interviewen, ze poseerde ook voor de lens van onze fotograaf én videocamera.

