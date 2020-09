Passie voor polaroids? 3 jonge fotografen over waarom analoge fotografie weer hip is

Onlangs postte zangeres Dua Lipa een ‘lockdownalbum’ op Instagram, gemaakt met een wegwerpfototoestel. Model Gigi Hadid ging haar voor met @gisposable, een account gewijd aan haar analoge fotografie. Het is een tijdje weggeweest, maar analoge foto’s zitten in de lift en vooral bij de jongere generatie. Wij vroegen drie jonge creatievelingen waarom ook hun hart sneller gaat slaan van analoge fotografie.

Gladys Ferro (32) en haar wegwerpcamera zijn onafscheidelijk: “9 van de 10 keer heb ik er een op zak”

Een paar jaar terug begint de Antwerpse make-upartiest Gladys Ferro foto’s van haar modellen te maken met een wegwerpcamera. Die beelden plaatst ze op haar Instagramaccount. Niet veel later wordt ze gevraagd door het Belgische lifestyleplatform ‘Enfnts Terribles’. Ze mag beelden voor hen maken. Nu schiet ze foto’s op verschillende evenementen, waarvan HomeComing by Lady S – een concept dat lokaal hiphoptalent een platform geeft – het meest gekend is.

“Waarom ik zo’n fan ben van analoge fotografie? Het is echt. Authentiek", zegt Gladys. “Zelfs als een foto mislukt, hou je er mooie herinneringen aan over. Wat is beter: een filmpje van je lunch op Instagram of een tastbare foto van iets dat je echt de moeite vindt? Mensen zijn die filters en oppervlakkigheid beu. Van zwaar bewerkte foto’s op sociale media word je niet blij. Analoge beelden hebben een andere vibe. Er hangt een sfeer rond van ‘je m’en fous’. Je ziet gewoon op zo’n foto’s dat mensen zich amuseren. En daar word ik gelukkig van.”

Toptip van Gladys

Laat je het fotorolletje ontwikkelen, dan kan je vragen om de beelden meteen te digitaliseren. “Maar het is geen must. Ik maak eerst collages van mijn foto’s en scan ze daarna zelf in met mijn oude scanner. Die voegt een mooie extra korrel toe aan het beeld.”

Ines Vansteenkiste-Muylle (23) maakt van haar liefde voor analoge foto’s haar beroep: “De warmte van analoge beelden is uniek”

De Leuvense fotografe leert in haar opleiding analoog fotograferen. Daar maakt ze vooral zwart-witbeelden, die ze zelf ontwikkelt. Na haar studies kiest de jonge artieste resoluut voor kleur. “Wat je met een analoge filmrol bereikt in kleurschakeringen of korrel, is onmogelijk na te bootsen met digitale foto’s.” Niet alleen het uitzicht van het beeld is anders, maar ook hoe je ze maakt, verschilt sterk. “Als je analoog fotografeert, ben je verplicht om heel bewust om te gaan met wat je doet. Je hebt maar een beperkt aantal kansen en je kan de foto’s niet op een beeldscherm zien zoals bij digitale camera’s.”

Maar dat is nu juist waarom veel jonge mensen er zo van houden, denkt Ines. “Met een wegwerptoestelletje heb je maar één kans om een goede foto te maken. Na je avondje uit zit je dus niet opgescheept met een heleboel foto’s die je daarna toch niet meer bekijkt. Die manier om met foto’s om te gaan zijn we stilaan beu.” Of ook de oudere generaties teruggrijpen naar analoog? “Nee, dat niet”, vindt Ines. “Mijn ouders, bijvoorbeeld, hebben de overgang van analoog naar digitaal meegemaakt en begrepen niet waarom ik nog analoog wil fotograferen. Ik weet niet hoeveel keer ik hun al heb uitgelegd waarom ik daar wél bewust voor kies."

Toptip van Ines

“Voor mijn foto’s gebruik ik een specifieke film die Kodak Portra 400 heet. Die film bezit een unieke warmte die je met de automatische instellingen van veel digitale camera’s onmogelijk kan bekomen.”

(Lees verder onder de foto.)

Jef Claes (31) leerde zijn vak met analoge toestellen: “Ik kocht als tiener al analoge camera’s ”

De Antwerpse fotograaf Jef Claes schiet zowel digitale als analoge beelden. “Maar als ik kan kiezen, ga ik altijd voor analoog. Daar ligt mijn hart. De eerste camera die ik kocht was een oude, brakke Soviet. Die was uiteraard analoog.” Of beelden op film ook echt authentieker zijn dan digitale foto’s? “Dat vind ik niet. Uiteindelijk is het gewoon een ander middel om hetzelfde doel te bereiken. Het gaat over de foto. Ik hou persoonlijk meer van het analoge productieproces, maar er zijn evengoed mensen die er juist van houden om hun beeld meteen op de computer te zien en er zo van alles mee te doen.”

De hernieuwde interesse in analoge fotografie onder jongeren schrijft Claes deels toe aan de sociale media. “Toen ik fotografie studeerde, was Instagram relatief nieuw. Analoog werd toen gebruikt door een niche publiek. Nu, een paar jaar later, zien we massaal veel foto’s op een dag. Ik kan me voorstellen dat jongeren zich willen onderscheiden van de rest door met wegwerpcamera’s of polaroidtoestellen te fotograferen. Het is misschien een manier om je op door een trage, anti-insta technologie te onderscheiden van de rest.”

Toptip van Jef

Wil je analoog leren fotograferen? Koop dan niet meteen een dure analoge camera. “Een simpele wegwerpcamera is een prima begin. Zo weet je meteen of het iets voor jou is. Maak foto’s van dingen in de buurt: je hond, een plant of je vrienden en familie. Misschien heeft je vader of opa nog een analoog toestel op zolder liggen? Laat je niet vangen door wat meer getrainde fotografen online gebruiken en doe je eigen ding.”