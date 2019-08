Exclusief voor abonnees Passé Parijs: deze Franse steden zijn verrassender Heleen Van Lier

06 augustus 2019

12u45

Bron: de Volkskrant 2 Vrije tijd De keerzijde van massatoerisme wordt steeds duidelijker: de lokale bevolking gaat eronder gebukt, en jij krijgt de selfiestick van de buurman in je oog. Met onze verrassende stedentrip-tips vermijd je de massa. In deze eerste aflevering: drie alternatieven voor Parijs (klimaatbonus: deze steden zijn allemaal makkelijk met de trein te bereiken).

Lyon

Over Lyon

‘Lyon heeft veel weg van Parijs, maar is netter, overzichtelijker en meer bourgeois. Het valt me altijd op hoe gesoigneerd de Lyonnais flaneren. Perfect in het pak, matchende kleuren en stofjes. Het is meer dan alleen een doorgangsroute naar het zuiden’, zegt Helen Albada (47), die al zeven jaar in de stad woont. ‘Ik was verbaasd hoe mooi Lyon is, alleen al door de twee rivieren, de Rhône en de Saône, die hier samenstromen.’

