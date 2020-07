Parijs komt deze zomer met een drijf-incinema Nele Annemans

08 juli 2020

13u05 4 Vrije tijd Goed nieuws voor de cinefielen en waterratten onder ons: Parijs pakt deze zomer uit met een drijvende cinema én jij kan een zitje in een van de boten veroveren! Mais oui!

Je tripje naar Parijs nog specialer maken? Op 18 juli maak je kans op een zitje in de drijvende cinema in de Franse hoofdstad. Het initiatief komt er zowel om op een milieuvriendelijkere manier een openluchtcinema te organiseren – doorgaans gebeurt dat met auto’s – én om de opening van Paris Plages in de kijker te zetten. Want het tijdelijke stadsstrand aan de rivier de Seine in het centrum van Parijs komt er ook dit jaar.

Op het programma staat een gratis filmprojectie van ‘Le Grand Bain’, een komische film van Gilles Lellouche uit 2018. Die kan je bekijken vanuit één van de 38 elektrische boten op het Bassin de la Villette. Daarnaast zullen er 150 ligstoelen beschikbaar zijn op Paris Plages, om de film te bekijken.

Het programma:

18.30 uur: aankomst

19.30 uur: filmprojectie

22 uur: einde

Om een plekje te reserveren op een van de boten, moet je je hier registeren voor 15 juli. De winnaars zullen geloot worden en per e-mail op de hoogte gebracht worden. Meer info vind je hier.