Pak nu al de komende droogte aan in je tuin: experte Laurence Machiels geeft advies

Uitzonderlijk veel zon, een zomers briesje en amper een drup regen. Wat een heerlijk weer om buiten te vertoeven!Voor je planten is het echter minder goed nieuws. De blaadjes verbranden door de hoge UV-stralen en verwelken. Tuinexperte Laurence Machiels geeft je klusjes voor heel de week en tips om de droogte het hoofd te bieden.

Zaterdag 18/4: Druppelbuizen installeren

Als deze lente een voorbode is voor de zomer, mogen we ons aan een héél droog tuinseizoen verwachten. Hoe sneller je actie onderneemt, hoe minder schade je planten ondervinden. Het meest efficiënte en ecologische middel om je tuin overeind te houden, is een systeem van druppelbuizen: een soort tuinslang met kleine gaatjes die je dicht tegen de planten aan legt. Het water sijpelt geleidelijk in de grond, wat de planten de tijd geeft om het rustig op te nemen en er weinig water verloren gaat. Met druppelbuizen bespaar je tot 70 procent gietwater! Leg je zo’n slang onder een laag schors of houtsnippers, dan verdampt het ook nog minder snel. Druppelslangen (of -buizen) koop je per rol of lopende meter, zet je makkelijk zelf aan elkaar en sluit je aan op de buitenkraan.

Je hoeft de kraan geen uren open te zetten. Per uur kan er 2 tot 4 liter water door zo’n gaatje druppelen. Je kunt er ook een eenvoudige computer op monteren met tijdschakelaar die je planten op vaste tijden water geeft.

Pas aangeplante hagen, jonge hortensia’s en een border op droge zandgrond zijn nu het kwetsbaarst. Een balkon vol planten? Daar heb je sinds deze lente ook een automatisch mini-irrigatiesysteem voor, met een zonnepaneeltje (AquaBloom), voor wie geen stopcontact heeft.

Zondag 19 april: Bloemen smullen

Zondag, rustdag, even genoeg getuinierd. Ga op bloemenjacht. In de tuin vind je nu de allereerste eetbare bloemen. De blauwe sterretjes van komkommerkruid strooi je over de sla of je maakt er bloemenijsblokjes van. Madeliefjes zijn eetbaar maar nogal bitter; gebruik ze als versiering in de thee. Of vlecht er een krans mee. Alles aan viooltjes is eetbaar. Lekker bij een boterham met plattekaas of in een potje (kinder)yoghurt. Ook in het wild vallen er nu veel bloemen te snoepen. Zuig maar eens aan de kelkjes van dovenetelbloemen: net honing!

Bak een rabarbertaart of maak de eerste confituur. Een rabarberstengel snijd je niet af, maar trek je met een draaiende beweging uit de grond. Pluk nooit meer dan de helft ineens, anders put je de plant uit. Komt er een bloemknop in je rabarberplant? Breek die af, want hij vreet energie. Hij staat wél mooi in een vaas.

Maandag 20 april: Babyplantjes verzorgen

Laat de bloemen en groenten die je buiten zaaide niet uitdrogen. Geef liefst in de voormiddag water, met de tuinslang op de fijnste stand. Pas gezaaid? Leg de eerste week een vliesdoek, juten zakken of een oud laken over je zaaibedje. Strooi 2 tot 3 cm grasmaaisel tussen jonge planten sla, rode bietjes.... Strooi elke week een laagje bij. Het maaisel droogt systematisch uit en gaat niet rotten of stinken.

De tomaten, pepers en bloemen die je een paar weken geleden binnen zaaide, moeten nu dringend naar een grotere pot. Lift elk plantje voorzichtig met een vork uit de aarde, duw met je vinger een gaatje in de verse potgrond en plant het tot een centimeter dieper. Besproei lichtjes.

Houd de kwetsbare planten de eerste dagen uit de felle zon, en verhuis dan naar een minder warme plek met veel licht. Ze moeten stilaan wennen aan de (frissere) buitentemperaturen.

Dinsdag 21 april: Tijd voor een kip

De pluimveehouders zijn nog altijd open: hét moment om een paar kippen of late paaskuikentjes te halen. Kippen zijn niet alleen fijn gezelschap in de tuin, ze eten tot 50 kilo groen- en tuinafval per jaar en voorzien je van verse eitjes. Als je graag kippen wil laten loslopen in de tuin, neem er dan met korte pootjes, zoals chabo’s of cochins. Die scharrelen heel oppervlakkig en berokkenen amper schade of vuil. Ze ruimen insecten, mieren- en slakken- eitjes, larven en rupsen op, en emelten, de larven van de langpootmug, die aan de wortels van je gazon knagen. Sluit je moestuin af, want sla en spinazie lusten ze ook.

Woensdag 22 april: Kruiden zonder zorgen

Heb je niet zulke groene vingers en zijn eenjarige kruiden zoals dille en basilicum, of mediterrane soorten als tijm en rozemarijn bij jou geen lang leven beschoren? Ga voor robuuste kruiden waar je écht geen omkijken naar hebt: lavas (maggi, doorlevende selder), zurkel, mierikswortel, doorlevende venkel, doorlevende kervel, engelwortel... zijn met een hoekje van de moestuin tevreden. Ze komen jaar na jaar terug en zijn een van de vroegste kruiden uit de tuin. Je kunt nu al volop lavas, venkel- en kervelgroen oogsten, of een stuk mierikswortel afsnijden en raspen. Zet ze in niet te felle zon of lichte schaduw, met voedzame grond die niet uitdroogt. Geen moestuin? Plant ze tussen je bloemen. Het zijn stuk voor stuk decoratieve planten die mooi bloeien.

Geraniums hebben een ongekende groei- en bloeikracht en kunnen zich met gemak verviervoudigen qua grootte en hoeveelheid bloemen

Donderdag 23 april: Bloembakken vullen

Koop niet zomaar op het zicht, maar kies bloemen die tegen de droogte kunnen. Bedenk dat het ook de komende maanden heet weer kan worden. Geraniums zijn gelukkig echte zonnekloppers! Van de klassieke witte of rode, tot de mooiste zalm- en rozetinten: keuze zat. Geraniums hebben een ongekende groei- en bloeikracht en kunnen zich met gemak verviervoudigen qua grootte en hoeveelheid bloemen. Andere hittebestendige planten voor je terras zijn vetplanten, lavendel, mediterrane kruiden als oregano, tijm en rozemarijn, het Mexicaans madeliefje (Erigeron karvinskianus), muurbloemen (Erysimum Bowles’s Mauve), en Agapanthus. Plant ze in kwaliteitspotgrond. Heb je een terras op het zuiden, betaal dan wat extra voor ‘minder gieten’ potgrond, met waterkristallen, dat scheelt tot de helft in gietbeurten.

Vrijdag 24 april: Houd je gazon groen

Vergeet je gazon niet: ook de graswortels hebben al te lijden onder de droogte. Maai op de hoogste stand, langer gras is beter gewapend tegen komende droogtes. Strooi geen meststoffen uit. Als het niet regent, kan het gras de voeding niet opnemen en waait een deel gewoon weg. Een laagje compost kan wel. Dat trekken de wormen de grond in. Maai rond de paaslelies en krokussen, ook al zijn ze uitgebloeid. Het loof moet eerst helemaal afsterven. Daar halen de bollen namelijk hun energie uit voor volgend jaar.

EXTRA TIPS

Uit de zon

Zet je groene kruiden in pot bij dit weer niet in de volle middagzon, de blaadjes van munt, citroenmelisse en bieslook worden hard en blijven klein. Namiddagzon vanaf 14 uur is ideaal.

Op tuinsafari

Hoe vaak kom je niet een bloem of beestje tegen waarvan je de naam niet kent? Een gouden kever op de rozemarijn, een blauw vlindertje, een wilde bloem die plots in je moestuin opduikt... Wat is het, is het (on)schadelijk? Twijfel je, check dan ObsIdentify, de gratis app van Natuurpunt. Ook bijzonder handig voor een tuin-safari met de kinderen.

Krulwilg planten

Wat met die mooie tak krulwilg uit je paasboeket? Plant hem in een pot, geef water en houd in de schaduw tot de blaadjes beginnen te groeien. Houd ‘m op je terras. In de tuin wordt het een boom van tien meter die met een pak zonlicht en water gaat lopen.

