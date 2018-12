Overzicht: de beste schoonmaaktips van 2018 mv

27 december 2018

17u02 0 Vrije tijd Sociale media doen tegenwoordig veel meer dan er alleen voor zorgen dat we in contact blijven met mensen die we niet dagelijks zien. Mensen delen er ook met plezier hun beste poetstips op. De beste van 2018 in een overzicht, alsjeblieft, dankjewel!

Poetsen met paracetamol

Krijg je die zwarte vlekken maar niet van je strijkijzer? Een Britse vrouw vond daarvoor een verrassende oplossing. Wat je moet doen? Een paracetamolpilletje met een pincet tegen een warm strijkijzer houden, zo verdwijnen de vlekken als sneeuw voor de zon.

Citroen voor de microgolf

Met een gesneden citroen of versgeperst sap kun je blijkbaar heel gemakkelijk je microgolf reinigen en slechte geuren bestrijden. Warm de citroen op, pak er een sponsje bij en een paar minuten later ziet je magnetron er weer uit als nieuw.

Potten en pannen

Niets zo vreselijk om af te wassen als aangebrande of aangekoekte potten en pannen. Uren weken, schrobben ... Met wat baksoda en azijn komen die voedingsresten echter makkelijk los. Giet wat azijn in de vuile pot en zet die opnieuw op het vuur. Zodra de azijn kookt, voeg je er twee theelepels baksoda aan toe. Even wachten, en daarna kan je het goedje weggieten. Je zal zien dat alle resten makkelijk wegwassen.

Doe-het-zelfontkalker

Doet je douchekop het niet meer zoals het hoort door de kalkresten? Dan kan je die makkelijk zelf ontkalken. Vul een plastic zak met wat azijn en bind hem rond de kop, zodat alle gaatjes ondergedompeld zijn in de vloeistof. Laat een nachtje inwerken, et voilà: je hebt weer een krachtige straal.

Cola voor je toilet

Deze is voor noodgevallen: moet je een toilet poetsen dat echt te vuil is om aan te komen? Giet dan gewoon een anderhalve liter cola in de pot. Laat een dik uur inwerken en spoel dan door. Alle vuile resten en vlekken zullen weggevreten zijn door het zure goedje, en dan kan je de colageur gewoon wegpoetsen met je normale producten.