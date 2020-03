Originele indoor date-tips en accessoires die het gezellig maken in huis Roxanne Wellens

28 maart 2020

Je hebt samen zijn, en samen sàmen zijn. Het ene is er nu waarschijnlijk in overvloed, maar voor het andere geraakt je ideeënvoorraad misschien stilaan uitgeput. Toch is het belangrijk om nu ook 'op date' te gaan, al is het thuis. Wat inspiratie voor een fantastische date night

Stel eens een vraag

Zo’n 23 jaar geleden slaagde de Amerikaanse psycholoog Arthur Aron erin om twee vreemden op elkaar verliefd te laten worden in zijn laboratorium. Dat deed hij aan de hand van 36 vragen. De eerste vraag is rustig, maar naarmate je verder gaat worden ze persoonlijker en intenser. Je kijkt elkaar vier minuten lang diep in de ogen als afsluiter. De vragen zijn niet alleen bedoeld voor vreemden, maar ook koppels die al langer samen zijn kunnen er baat bij hebben. “In het begin van een relatie is alles opwindend en intens, maar na een tijdje geraak je aan elkaar gewend,” zei Aron in een interview met Berkeley News. “Iets nieuws en uitdagends doen kan je eraan herinneren hoe leuk het met je partner kan zijn. Het verbetert je relatie.” Leer elkaar nog beter kennen dus, is de boodschap. Je vindt de originele vragen hier. Heb je de vragen al eens gedaan? Probeer die van ‘The And’ dan eens. Op hun website verkopen ze speciale kaartspellen voor koppels, vrienden, familie, maar ook voor jezelf.

Maak een post corona date-lijst

Ken je dat? De goede bedoelingen zijn er, maar aan een echte date met je partner kom je vaak niet toe. Dan is er een familiefeest, dan moeten de kinderen worden rondgebracht, dan moet je overwerken ... En als je eindelijk tijd hebt, weet je niet wat te doen. Maak daarom van deze quality time gebruik om samen een lijst op te stellen met leuke bestemmingen, restaurants, wandeltochten, films, musea, evenementen, die je samen zou willen doen of zien als de lockdown voorbij is. Denk groots, plan je toekomstige afspraakjes alsof je ze volgende week al zou gaan doen. Wedden dat je zo enthousiast wordt dat je bijna niet meer kan wachten? Laat je inspireren door Het Bucketlist Boek voor Koppels.

Smeren en masseren

Fysieke aanraking is en blijft een van de beste manieren om je te verbinden met je partner. Stap daarom uit je comfortzone en smeer bijvoorbeeld een gezichtsmasker op bij elkaar, liefst in een felle kleur. Hilarische taferelen en -foto’s gegarandeerd. Misschien neem je erna samen een douche of een bad. Maak de woon- of slaapkamer gezellig met kaarsen en dekentjes (want de clichés werken altijd) en geef elkaar een uitgebreide full-body massage. Misschien gebruik je daarbij graag vloeibare kokosolie, en een etherische olie voor de finishing touch. Wist je dat bergamotolie verzachtend, zuiverend en ontspannend zou werken? Let wel op, verdun oliën altijd met een neutrale olie, zoals kokos. Tip: vergeet bij het masseren elkaars gezicht niet.

Creatief sporten

Doe je liever toch iets actiever? Naast work-outs en yoga, zijn er nog een paar andere sporten die je binnen kan doen. Eet eettafel kan je voor veel gebruiken, zoals voor ... pingpong. Het enige wat je nodig hebt zijn twee paletten, een balletje en een uitrekbaar net. Je kan zo’n setje gemakkelijk online bestellen. Hou de scores bij. De verliezer trakteert de andere op (zelf invullen).

Elkaar voorlezen

Zet een pot thee en neem er een zakje nootjes bij. Installeer je in bed of in de sofa en kies elk een boek dat je graag met de ander wilt delen. Zorg ervoor dat je iets kiest wat je op één of andere manier nauw aan het hart ligt. Gedichten of een roman misschien, een verhaal uit je kindertijd? Of een non-fictie boek, over een onderwerp dat je waanzinnig interesseert. Lees om te beurten uit het boek voor. Zo creëer je niet alleen een intiem voorlees moment, maar leer je elkaars interesses ook (nog) beter kennen. Na het lezen kan je vragen waarom hij of zij nu juist dat boek koos. Misschien leer je wel iets nieuws!

Het missende puzzelstukje

Een van de leukste dingen om samen te doen als je het ons vraagt is puzzelen. Met een lekker muziekje gaat het haast als vanzelf. Het werkt ontspannend en je wordt uitgedaagd om te werken als een team. Onze puzzeltips:

1) Zorg voor voldoende licht. Een extra lamp, bijvoorbeeld. Het lijkt voor de hand liggend maar je vergeet er snel op te letten.

2) Bestel samen met je puzzel ook een puzzelmat, zodat je de puzzel kunt opbergen wanneer je er genoeg van hebt.

3) Puzzels van 1.000 stuks houden je wel eens tijde zoet. Ga je voor een exemplaar met veel donkere tinten, dan maak je het jezelf extra moeilijk. Onze favorieten zijn de handgeschilderde puzzels van Thomas Kinkade, en dan vooral de Disneyvarianten zoals De Kleine Zeemeermin.

Om het extra gezellig te maken in huis

1/ Geurkaars van soyawas, 20 euro, online te koop.

2/ Theeservies, 66,30 euro, online te koop.

3/ Kaarsenhouder, 7,99 euro, online te koop.

4/ Pukka 'liefdes’thee, 4,39 euro, online te koop.

5/ Chufa nootjes, 4,99 euro, online te koop. (gezonde, zoete snack).

6/ Bergamot essentiële olie, 7,95 euro, online te koop.

7/ Vloeibare kokosolie, 16,95 euro, online te koop.

8/ Teddy plaid, 49,99 euro, online te koop.

9/ Lampionnen, 10,19 euro, online te koop.