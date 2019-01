Opruimcoach vertelt hoe je je kerstversiering weer netjes opbergt Valérie Wauters

06 januari 2019

11u24

Bron: Goed Gevoel 0 Vrije tijd De feestdagen zitten er alweer op. Hoog tijd dus om de kerstversiering voor een jaartje weer op te bergen. Maar hoe pak je dat het best aan? Tina Favache, opruimcoach bij www.quali-time.be weet raad.

- Bekijk voor je de kerstversiering weer begint op te ruimen alles wat nog in de dozen zit (met andere woorden: de spullen die je deze kerstperiode niet gebruikt hebt). Je kan ervan uitgaan dat je die nooit meer zal gebruiken, dus die kunnen weg.

- Werk voor het stockeren van decoratie het best in doorzichtige boxen. Zo zie je in een oogopslag wat in de box zit. Met een label op is het helemaal af.

- De lichtjesslinger is elk jaar een hels werk om uit elkaar te halen. Rol die dus bij het opbergen op een oude kapstok. Begin en uiteinde laat je vrij. Geen gedoe volgende kerstperiode.

- Kerstballen zijn soms zeer fragiel dus je kan ze het best wegbergen in eierdoosjes. De minder breekbare kan je naast elkaar in een doos stockeren door elke kerstbal in een individueel cupcakepapiertje te leggen (zo schuren ze niet tegen elkaar).

- Als je werkt met twee tinten versiering : stockeer ze per kleur, dat geeft je een duidelijk overzicht van wat je hebt en wat je nog kan/wil bijkopen voor volgend jaar.