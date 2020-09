OPROEP. Waar eet jij de beste spaghetti bolognese? Nomineer je favoriete restaurant! Liesbeth De Corte

01 september 2020

12u13 4 Vrije tijd Spaghetti bolognese: iedereen lust hem en iedereen heeft er ook een uitgesproken mening over. Sommigen willen de pasta het liefst met zo veel mogelijk groenten, anderen gruwelen van champignons in de saus. Ken jij een restaurant waar ze de bolo pico bello serveren? Laat het weten, en wij sturen er een reviewer op af.

“Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghettiiiii.” Het is niet alleen één van de bekendste lyrics van Samson & Gert, maar ook het motto van Lara Laporte. “Het is mijn grootste goestingske, mijn favoriete gerecht om ineen te flansen en mijn absolute maatstaf voor de kwaliteit van een restaurant. Zelfs het meest bescheiden eethuisje kan mijn hart veroveren met een goede portie huisgemaakte bolognese”, zo zegt ze er zelf over.

Uit liefde voor het gerecht richte ze ‘Spaghetti blogonaise’ op, een blog over spaghetti bolognese. Ze bezoekt allerlei restaurants om er te proeven van kaasdraden, rode saus en slierten en geeft vervolgens haar ongezouten mening. Dat resulteert in hilarische reviews waar je smakelijk om kunt lachen.

Speciaal voor ons gaat ze langs bij enkele Belgische eetadresjes om er Ragù Alla Bolognese te proeven. Heb jij een aanrader die ze zeker moet uittesten? Of ben je overtuigd dat jouw favoriete restaurant de beste bolo serveert? Laat het ons weten, stuur een mailtje naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be en wie weet sturen we er Lara op af.