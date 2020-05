OPROEP. Nina zoekt mensen voor wie de lockdown een verademing is Margo Verhasselt

26 mei 2020

11u11 0

Zo'n twee maanden geleden werd ons leven grondig overhoop geschud. We zaten plots véél meer thuis en kregen een ander ritme. Voor sommigen was die lockdown allesbehalve een pretje: thuiswerken – al dan niet met een volledige kroost in huis –, niet meer op café kunnen gaan, vrienden niet meer kunnen zien. Maar sommigen genieten van de rust en reflecteren over hun leven. Ben jij iemand voor wie de lockdown als een godsgeschenk kwam en wil je je leven hierdoor over een andere boeg gooien?

Stuur dan je verhaal + gegevens naar margo.verhasselt@dpgmedia.be