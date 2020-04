Oproep. NINA zoekt mensen voor wie corona een keerpunt bracht redactie

30 april 2020

14u38 0 Vrije tijd Zorgde de coronacrisis voor een keerpunt in jouw leven? Vloog je drie keer per maand naar het buitenland voor je werk, maar besef je nu dat je eigenlijk het liefst van al gewoon thuis bent? Zat je relatie in een dip maar hebben jullie elkaar, door nu zoveel tijd samen door te brengen, opnieuw ontdekt?

Of merk je simpelweg dat die grijze haren jou best goed staan, en heb je besloten om nooit meer je haar te verven? Stuur jouw verhaal door via evelienroels@telenet.be, en dan nemen we graag contact met je op!