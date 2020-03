OPROEP: Kleine kunstenaar in huis? Nina zoekt kinderkunst om virtueel museum te vullen. Zet je kroost aan het werk en stuur ons hun mooiste creaties ! Sophie Vereycken

27 maart 2020

08u56 6 Vrije tijd Is het een kunstwerk van Miró? Of blijkt de kleine Milo gewoon héél getalenteerd? Zet je kroost dit weekend aan het werk en wie weet bewonder je het resultaat binnenkort in NINA!

We zeggen bij de aanblik van moderne kunst allemaal weleens: “Ach, dat kan mijn kleine zusje/zoontje/nichtje/... ook.” Maar is dat wel zo? En zijn er eigenlijk nog mensen die het verschil zien?

Heb jij thuis zo’n getalenteerde kleine kunstenaar rondlopen? Zet hem of haar dit weekend aan het werk en bezorg ons het - ongetwijfeld prachtige - resultaat. De bezigheidstherapie levert jou weer een paar uurtjes rust op én misschien schittert het kunstwerkje binnenkort wel in NINA magazine! Oh, en voor we het vergeten: niemand minder dan kunstkenner Sofie Van de Velde - je kent haar ongetwijfeld van ‘Stukken van Mensen - zal de kunstwerkjes beoordelen en zeggen of het volgens haar om kunst of een kinderschilderij gaat. En waarom natuurlijk.

Alle creaties krijgen sowieso een welverdiend plekje in ons virtueel museum voor kinderkunst hier op nina.be!

Praktisch: stuur de tekening van je kind ten laatste op dinsdag 31 maart naar nina@hln.be