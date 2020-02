Oproep. Ben jij een vrouwelijke militair? mv

17 februari 2020

08u34 3 Vrije tijd Tussen het passen van een jurk en een blouse door even informeren naar een job bij het leger? Defensie hoopt dat het marcheert. Met een pop-up store in het shoppingcenter in Wijnegem willen zij vrouwen en jongeren rekruteren.

Jammer genoeg leven we in een wereld van hokjes en stereotypen. Een voorbeeldje: een vrouwelijke militair houdt niet van typisch vrouwelijke dingen: jurkjes dragen, make-up, etc. Las je de vorige zin en dacht je bij jezelf ‘klopt helemaal niet’, dan hebben we jou nodig. Stuur een mailtje met je contactgegevens, wat info over jezelf en je telefoonnummer naar margo.verhasselt@dpgmedia.be.