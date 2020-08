Op zoek naar een origineel tuinbad? Laurence geeft je 4 zalige manieren om te baden in het groen

Heerlijk, zo’n hottub in je achtertuin. Al hoef je beslist niet zoveel geld uit te geven, om lekker in het groen te kunnen baden, tipt tuinexperte Laurence Machiels . Heb je bijvoorbeeld al eens aan een veedrinkbak of een kruiwagen gedacht? Laurence toont je de mogelijkheden.

Kruiwagenbad

Een kruiwagen en een tuinslang, meer heb je niet nodig om je kinderen voor één keer probleemloos in bad te krijgen. Hang de tuinslang in een boom, over de pergola of langs een afsluiting, en zet er de kruiwagen onder. Rol de tuinslang helemaal open en laat ze een paar uurtjes opwarmen. Leg ze niet in de volle zon, daarvan wordt het water in de slang te heet! Zet de kraan open, laat minstens 15 cm water in het bad lopen, en draai de tuinslang dan op een zachte, brede sproeistand, voor een spetter-er-maar-op-los-feestje. Plaats niet meer dan één kind per keer in de kruiwagen, en laat het niet rechtstaan zonder begeleiding, een kruiwagen kan kantelen. Laat het ‘bad’ helemaal vol lopen, haal er eendjes en ander badspeelgoed bij, en laat je waterkonijn lekker spetteren. Daarna hergebruik je het water voor je planten.

Vul de teilen met water, en laat het langzaam opwarmen in de zon; tegen de avond voelt het heerlijk lauwwarm aan

In de tobbe

Heb je nog een babybadje op zolder staan? Of een paar tubtrugs in de tuin, die manden van hard plastiek waar je onkruid in verzamelt? Elke tobbe of teil van soepel plastiek is goed om peuter buiten in bad te doen. Of investeer in een basic zwarte metselton, uit de doe-het-zelfwinkel, als de kinderen al wat groter zijn. Vul de teilen met water, en laat het langzaam opwarmen in de zon; tegen de avond voelt het heerlijk lauwwarm aan. Staan de teilen op het gazon, laat dan de zeep voor één keer achterwege. Geef ondertussen jezelf ook een lekker voetbadje.

Een écht bad in de tuin

Een bad in de tuin? Waarom niet! Graaf het voor de helft in in de grond, of plaats je bad op het terras, op een laag paletten, in de buurt van een warmwaterkraan. Zorg voor een plank op maat van het bad, en dek er je bad ’s nachts mee af, zo blijft het water langer proper, en hoef je niet altijd vers water te nemen. De afloop laat je met een stukje tuinslang tot aan het afvoerputje van het terras lopen, wanneer het toch tijd is om het water te verversen. Overdag warmt het water dankzij de zon. Heb je het liever wat heter, sluit er dan een boiler op aan of een kachelsysteem met hout à la Bartel Van Riet. Hang er een muskietennet boven, en je hebt er een geweldige wellnessplek bij.

De trend komt uit Amerika, maar is hier ondertussen al flink ingeburgerd: baden in een heuse veedrinkbak

Met z’n allen in de veedrinkbak

De trend komt uit Amerika, maar is hier ondertussen al flink ingeburgerd: baden in een heuse veedrinkbak. Die zijn van gegalvaniseerd staal, en doorgaans rond, zodat je er met het hele gezin misschien wel in past. Kijk maar eens op websites van stalinrichting, of zoek op ‘stocktank’. Er gaan vele honderden liters in zo’n tank, en doorgaans blijft het water er ook de hele zomer in staan. Houd het water proper, met een (zand)filterpompje tegen de algen, of voeg af en toe een minimaal beetje chloor toe, om het water zuiver te houden.

