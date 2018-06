Op vakantie naar de gezondste gebieden ter wereld Eva Van Driessche

Op een paar plekken ter wereld worden de mensen ouder dan elders. De kranige oudjes werken er tot ze ver boven de 100 zijn in de tuin, vieren hun 75ste huwelijksverjaardag en genieten volop van het leven. Wat is hun geheim? Ontdek het tijdens jouw vakantie.

Twee Belgische onderzoekers beschreven in 2004 dat er op het eiland Sardinië een gebied bleek te zijn waar veel meer mannen de leeftijd van 100 bereikten dan elders. Auteur Dan Buettner deed onderzoek voor National Geographic naar de langst levende gemeenschappen en voegde hier nog vier zones aan toe: het Japanse eiland Okinawa, het Griekse eiland Ikaria, de gemeenschap van de Zevende Dag Adventisten in Loma Linda in Californië en het schiereiland Nicoya in Costa Rica. Hij doopte deze zones 'de blauwe zones', waar mensen gezonder zijn en opmerkelijk ouder worden dan elders ter wereld. Hij vond 9 gemeenschappelijke gezonde gewoontes in deze gebieden en schreef er de bestseller 'The Blue Zones' over. Er kwam ondertussen ook kritiek op de theorie, want het is wetenschappelijk moeilijk te bewijzen welke gewoontes precies tot dit lang en gezond leven bijdragen. Ook genetische factoren spelen natuurlijk een rol. Toch vallen de gemeenschappelijke levensstijlen binnen de zones niet te negeren. Zoek je een gezonde vakantie? Dan zijn deze bestemmingen het overwegen waard!

Wandelen en wijntjes nippen in Sardinië

In de bergdorpjes van dit prachtige eiland in het midden van de Middellandse zee leven de meeste 100-jarige mannen.



Mensen eten hier liever een sardientje, dan een biefstuk. En dat grotendeels plantaardige dieet (met af en toe een portie verse vis) is verantwoordelijk voor hun lange leven. Vlees bewaren ze voor feestdagen. Verder op het menu: geitenmelk werkt ontstekingsremmend en beschermt tegen ziektes zoals Alzheimer. De typische schapenkaas Pecorino uit Sardinië is dan weer rijk aan omega-3 vetzuren.



De Sardinians drinken met mate(n): 1 tot twee glazen rode wijn in het gezelschap van vrienden. Tot 's avonds laat hoor je hun gelach in de straten weerklinken. En dat sociaal contact, de hechte band met familie en vrienden, noemt psychologe Susan Pinker in 'The Village Effect' net zo belangrijk als een gezond dieet.

De herders in Sardinië lopen meer dan 8 km per dag achter hun schapen aan. Wandelen geeft je alle cardiovasculaire voordelen die je nodig hebt, zonder dat je er intens voor hoeft te sporten.

In Sardinië verklaren ze zelf dat ze zo gezond blijven door elke zondag de liefde te bedrijven. Het proberen waard, toch?

Groene thee en meditatie op het strand in Okinawa

Hier op het hoofdeiland van de Japanse Riukiu-eilandengroep wonen de oudste vrouwen ter wereld.

Heel wat kruiden uit de tuinen in Okinawa hebben geneeskrachtige eigenschappen. Door ze elke dag te eten beschermen ze zich tegen ziektes. Heel gezonde kruiden zijn knoflook, gember, kurkuma, kaneel, peterselie en selderij.

Hara hachi bu, het betekent in het Japans dat je moet stoppen met eten als je verzadigd bent. In alle zones eten ze van kleinere borden en glazen en stoppen ze met eten als ze geen honger meer hebben.

Soja is een belangrijk bestanddeel van het dieet van Okinawa. De flavonoïden in tofu beschermen je hart, terwijl gefermenteerde soja zoals in miso soep helpt om je darmflora gezond te houden.

In Okinawa drinken ze een paar keer per dag groene thee geparfumeerd met jasmijnbloemen. Een heerlijk verfrissend drankje dat meer antioxidanten dan gelijk wel voedingsmiddel bevat. Het stofje catechine dat erin zit zou bovendien de vorming van kankercellen tegengaan.

Regelmatig mediteren kan het verouderingsproces vertragen, het helpt je ook om stress te managen.

Griekse salades en siësta op Ikaria

Op dit piepkleine Griekse eiland leven mensen 8 keer langer, ze hebben veel minder last van kanker, dementie en hartziektes.



Geniet er van een Griekse salade want geiten- en schapenkaas zoals feta is een prima bron van calcium, potassium en het stressverlagend hormoon tryptophan. Het is bovendien zachter te verteren en je kan het ook eten als je lactose intolerant bent.



Het levensritme ligt anders hier. Mensen blijven tot laat 's avonds op, maar ze beginnen 's morgens ook later en nemen 's middags tijd voor een dutje. Genoeg rusten kan je kansen op hartziekte aanzienlijk verlagen omdat het je stresslevels verlaagt. Siësta time!

Het Mediterrane dieet is één van de gezondste ter wereld. De basis zijn groenten, volle granen, bonen, aardappelen en een flinke geut olijfolie met onverzadigde vetzuren die je cholesterol verlagen. Helemaal top is de combinatie olijfolie en heerlijk rijpe tomaten. De olijfolie helpt je om meer van de antioxidant lycopeen uit de tomaten op te nemen.

Surfen en groot ontbijt in Costa Rica

Mensen uit dit stukje zonnige Centraal-Amerikaanse natuur hebben twee keer meer kans om de leeftijd van 90 jaar te bereiken.

Wie gezond oud wordt, heeft vaak ook een concreet doel voor ogen, een Plan de vida zoals ze het in Costa Rica noemen. Het is belangrijk om je gewaardeerd en nodig te voelen. Dus werken ze hier heel hard tot op hoge leeftijd. Op vakantie hoeft dat natuurlijk even niet, laat je Plan de Vida voor dan zijn: eindelijk op die grote golf kunnen surfen (want Costa Rica is een paradijs voor surfers). Surf hard, en slaap daarna lekker.

Gezond genieten van de zon helpt je lichaam om voldoende vitamine D aan te maken voor sterke botten. Een kwartiertje per dag met onbedekte armen en benen de zon in volstaat. Voor de rest smeer je je dus wél gewoon trouw in.

Minder eten doet je langer leven. Dan bedoelen we niet dat je moet gaan diëten of vasten, maar zorg ervoor dat je niet meer eet dan je verbruikt. De lichtste maaltijd eet je 's avonds.

In Costa Rica krijg je heerlijke bonen en maïstortilla's op je bord en dat zou wel eens de gezondste combinatie ter wereld kunnen zijn. Plantaardige eiwitten zijn veel gezonder dan eiwitten van dierlijke oorsprong omdat ze minder aminozuur methionine bevatten. Minder van deze stof eten voorkomt schade aan het DNA van cellen.