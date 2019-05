Op vakantie met je beste vriendin? Enkele tips om ruzie te vermijden Liesbeth De Corte

Bron: Well+Good, Cheaptickets.be 0 Vrije tijd Al maanden kijk je ernaar uit: een reis met je beste vriendin. Zon, zee, strand en lekkere cocktails. Wat kan er mislopen? Een heleboel, zo blijkt. Want dagen - of zelfs weken - op elkaars lip zitten is best lang, en dat kan al eens voor wrevel zorgen.

In het dagelijkse leven zijn jij en je vriendin twee handen op één buik. Maar op reis kan dat al snel veranderen. Je hebt immers zo goed als nooit een moment voor jou alleen en er moeten heel wat zaken geregeld worden, zoals vervoer, verblijf en activiteiten. Bovendien is het best mogelijk dat jullie een verschillende kijk op reizen hebben: terwijl jij vooral wilt genieten en ontspannen, is je vriendin avontuurlijker aangelegd en wil ze zo veel mogelijk nieuwe dingen uitproberen. Dat kan al eens voor ergernissen en ruzie zorgen.

Het is trouwens doodnormaal dat frustraties de kop opsteken tijdens een vriendinnenvakantie. Volgens een studie van onderzoeksbureau iVox in opdracht van online reisagent Cheaptickets ergert zo’n 75% van de vrouwen zich tijdens een reis met vriendinnen. De redenen: ze willen allemaal iets anders. “Door een aantal dagen samen op te trekken leer je ook elkaars kleine kantjes kennen. Dat kan voor sommigen een ontnuchtering zijn. En het blijft moeilijk om erover te praten”, reageert psycholoog Belinda Buysse.

Hoe pak je dat nu aan? Het is te onnozel om geen reis te plannen uit schrik voor conflicten. Daarom deelt psychotherapeut en fervente globetrotter Alena Gerst enkele tips om te voorkomen dat het echt té ongezellig wordt op vakantie.

1. Verdeel het werk

Een reis plannen gaat gepaard met heel wat voorbereiding. Gerst raadt aan om een to-dolijst te maken en alle taken te verdelen. Anders loop je het risico dat één van de twee geen poot uitsteekt en de andere zich eerder een reisgids voelt dan een toerist.

2. Praat over je verwachtingen vóór je op reis vertrekt

In het dagelijkse leven zijn jullie als spek en ei, of tomaat en mozzarella. Jullie vullen elkaar perfect aan. Is het dan echt nodig om op voorhand te babbelen over je reisstijl en verwachtingen van de trip? Ja, stelt de psychotherapeut. “Meeste mensen zijn verbaasd als ze ontdekken dat één van hen de planner is, terwijl de ander spontaner is en vasthoudt aan de instelling ‘go with the flow’”, aldus Gerst.

Het is dus beter om op voorhand alles op tafel te leggen. Wil je een volgepropte planning maken of boek je alleen vliegtuigtickets? Ga je graag feesten of kruip je liever vroeg onder de wol, zodat je de volgende ochtend een zonsopgang kunt bewonderen?

3. Neem af en toe tijd voor jezelf

Het is niet omdat je met tweetjes op reis bent, dat je elk moment met elkaar moet doorbrengen. Jullie hebben verschillende interesses, dus het is logisch dat je af en toe andere activiteiten uitprobeert. Ben jij een foodie in hart en nieren die eens wil dineren in een wereldberoemd 5-sterrenrestaurant? Maar wil je vriendin niet te veel geld uitgeven en geeft ze de voorkeur aan een lokale foodmarket? Dan kan je perfect een avondje apart uit eten gaan.

4. Bekijk het budget

Daarmee sluiten we naadloos aan bij de volgende tip: bespreek hoeveel geld jullie willen uitgeven. Het kan goed zijn dat jullie een verschillend budget hebben voorzien. “Misschien wil de ene spaarzaam omgaan met z’n geld, terwijl de andere een big spender is die zich niets wil ontzeggen”, stelt Gerst.

Vergeet ook niet te overleggen hoe jullie je uitgaves gaan afhandelen. Deel je rekeningen gewoonweg door 2? Of vind je dat niet eerlijk, omdat je bestie meer drinkt, in elk restaurant een dessert bestelt en steeds het duurste hoofdgerecht kiest?

5. Slaap voldoende

Als je voldoende slaapt, is de kans kleiner dat je met het verkeerde been uit bed stapt. Ben jij een héél lichte slaper? Dan is het een goed idee om erop te letten dat je altijd een kamer boekt met aparte bedden.

6. Soms is het beter om te zwijgen in plaats van te klagen

Toegegeven: het is onmogelijk om 24 uur op 24 goedgeluimd te zijn. Maar dat is geen excuus om alles te zeggen wat in je hoofd opkomt en voortdurend te klagen. Zo'n negatieve instelling beïnvloedt de sfeer, en niet in een goede zin. Af en toe je woorden inslikken is dus de boodschap.

7. Communiceer met elkaar

Ligt er echt iets op je maag? Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je die gevoelens gaat opkroppen. Je vriendin kent je ook, en het is heel irritant voor haar om niet te weten wat er in je hoofd omgaat. Het gevolg: steeds meer irritaties én de kans wordt steeds groter dat de bom op een later moment nog zal ontploffen. Als er iets is dat je dwarszit, kan je er dus het best over babbelen.