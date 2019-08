Op vakantie in eigen land: Nanja Massy deelt haar tips voor Leuven Liesbeth De Corte

02 augustus 2019

12u52 0 Vrije tijd 4 op de 10 Belgen nemen geen zomervakantie. Dit weekend toch nood aan een korte adempauze? Dan is een uitstapje in eigen land de ideale oplossing. Het is lekker goedkoop, je moet geen bagage inpakken en een staycation is helemaal hip. Zéker met de tips van een local. Deze week deelt Nanja Massy haar places to be voor Leuven.

Waar ga jij ‘s ochtends naartoe op een vrije dag?

“De beste plek om wakker te worden is het Italiaanse eetadresje Zoff. De koffie is er - hoe kan het ook anders - superlekker en ze hebben een gezellig terras waar je kan profiteren van de ochtendzon. Perfect voor een snelle opkikker. Heb ik veel honger? Dan ga ik naar het barretje Koffie en Staal. Zij hebben een erg uitgebreide en lekkere menukaart. Van pannenkoeken tot soepen, sapjes, slaatjes en toasts: er is voor iedereen wat wils. Alles is bovendien biologisch en vegan.”

Wat zijn je favoriete shopadressen?

“Als ik in een shopbui ben, ga ik naar de Mechelsestraat. Hier vind je kleine boetiekjes en is het niet over de koppen lopen. Onder meer bij Liv hangen veel mooi Scandinavische en Franse merken in de rekken. Is vintage kledij meer je ding? Dan is Cyaankali een aanrader. Voor Belgische merken ga je naar Thelma Coffee & Design, daar kan je leuke stuks van LN Knits of Liv The Label kopen. Nadien kan je jouw nieuwe aanwinst meteen vieren met een latte en een stuk taart, want in deze conceptstore kan je ook iets drinken en snoepen.”

“Over conceptstores gesproken: ook Plek is een aanrader. Hier verkopen ze vooral interieurspullen en meubels, maar ook originele cadeau’s, planten, bloempotten, vazen, kaarsen en juwelen. Als je nog iets verder wandelt, passeer je Minimals, een winkel met moois voor de kleinsten onder ons.”

Waar ga jij - als zoetebek - graag naartoe?

“Als zoetekauw kan ik niet weerstaan aan chocolade. Mijn vrienden weten dat maar al te goed. Als ik uitgenodigd ben voor een etentje neem ik immers altijd een kleine attentie mee. Geen boeket bloemen of een flesje wijn, wel een doos pralines. Die ga ik halen bij Zuut of Bittersweet, twee patisserieën waar je ambachtelijke chocolade kunt kopen.”

Wat is dé hotspot van Leuven?

“De laatste tijd heeft de Vaartkom een ware metamorfose ondergaan. Wat vroeger een industriële site was, is nu een levendige groene wijk aan het water. Daar vind je de ene hotspot na de andere. (lacht) InLevel5 is een exclusieve conceptstore met minerale make-up en limited edition collecties van designers. Zeer hip! Er zijn ook veel culinaire toppers zoals het vegetarische restaurant Noordoever of De Hoorn, een creatieve ontmoetingsplaat en eetzaak in een industriële setting. Wil ik zelf koken? Dan ga ik naar De Smidse: de voormalige smederij van Stella die gerenoveerd is tot een overdekte markt waar je verse pasta, groenten, brood, vlees en wijn kunt kopen.”

Wat is je meest recente ontdekking?

“Vorige week ben ik voor het eerst naar een ijsboot geweest, genaamd Coupe Matadi. Dat is ook in de Vaartkom trouwens. Het is exact zoals je het inbeeldt: een oud vrachtschip dat getransformeerd is tot een ijssalon. De ijsjes worden zelfs ter plaatse gemaakt.”

Welke plek is een paradijs voor kinderen?

“Veel vriendinnen hebben recent baby’s gekregen. Spreken we met z’n allen af? Dan is het fijn zitten bij koffiebar Madmum, waar er meer dan plaats genoeg is voor alle buggy’s. Maak een uitstap naar het Provinciedomein in Kessel-Lo als je kroost al wat ouder is. Er is een grote speeltuin, een kinderboerderij en een ijssalon: dat houdt ze uren zoet.”

Waar kom jij tot rust?

“Voor pure verwennerij boek ik een massage bij het wellnesscomplex Waer Waters. Dat is 20 minuutjes rijden, maar absoluut de moeite waard. Er zijn trouwens geen smartphones toegelaten. Perfect om je batterij op te laden en volledig zen buiten te stappen.”

Waar spreek je af voor een romantische tête-à-tête?

“Nu ga je lachen, maar tijdens een date-avond gaan we vaak naar ons stamcafé De Appel. (gniffelt) Hier hebben ze de beste spaghetti. Ook Baracca staat bovenaan mijn favorietenlijstje. Een top foodsharingconcept! Het is iets prijziger, maar je kan er lekkere Italiaanse delicatessen delen met elkaar.”

Waar vind ik je op een zwoele zomeravond?

“Na een lange, hete werkdag kan je naar het meer van Rotselaar gaan voor een verfrissende plons in het water. Zeker interessant voor mensen die geen zwembad hebben. Tijdens de zomermaanden ga ik ook regelmatig naar De Victorie. Je kan er tafelen bij een poepchic restaurant of een gezellige wijnbistro, en het leuke is dat ze zelf hun eigen champagne maken. Op het terras zit je lekker koel onder de bomen én heb je een mooi uitzicht over de wijngaarden.”

Nanja Massy is een bekende make-upartiest en influencer. Ze woont al jarenlang in Kessel-Lo, een stadsdeel van Leuven.