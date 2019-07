Op vakantie in eigen land: Marie Monsieur deelt haar tips voor Antwerpen Liesbeth De Corte

26 juli 2019

08u54 8 Vrije tijd 4 op de 10 Belgen nemen geen zomervakantie. Dit weekend toch nood aan een korte adempauze? Dan is een uitstapje in eigen land de ideale oplossing. Het is lekker goedkoop, je moet geen bagage inpakken en een staycation is helemaal hip. Zéker met de tips van een local. Deze week deelt Marie Monsieur haar places to be voor Antwerpen.

Waar kan je lekker ontbijten?

“Ontbijten doe ik het liefst om de hoek, bij Kolonel Coffee of bij Butchers Coffee. Tijdens de werkweek spring ik er ‘s ochtends vroeg om 7 uur 30 binnen. Dan drink ik een haverlatte met een vriendin en bestel ik een smeuïge croissant of yoghurt met granola als extraatje. Heb ik meer tijd? Dan kies ik iets lekkers uit het brunchmenu, zoals toast met spek en eitjes of een toast met courgetti, een gepocheerd ei en labneh. Verder is het ook fijn zitten bij Walvis op Zurenborg, Caravan op Antwerpen Noord of bij Local Store 2000 in het hart van de stad.”

Wat is de hotspot van Antwerpen?

“Grand Cafe Capital is een nieuw all-in-one-adres. Je zit pal in het Stadspark -en dus middenin het groen - in een knap interieur van designduo Going East. Je kan er de hele dag door terecht voor drankjes en lekkers, zoals mezze om te delen. Wie zin heeft om ‘s avonds z’n beentjes los te gooien gaat naar een feestje in de kelder. Middle Eats is net verhuisd naar de Graaf van Egmontstraat en belooft (opnieuw!) dé food place to be van de stad te worden. Midden-Oosterse gerechtjes om te delen meets disco beats. Beter wordt het niet, toch?”

Wat zijn jouw favoriete adressen om te shoppen?

“Wil ik een nieuwe outfit? Dan ga ik naar Step By Step, Graanmarkt 13 of Acne Studios. Bij het eerste durf ik al eens een opvallender stuk te kopen, bij Graanmarkt 13 kies ik duurzame klassiekers uit en bij Acne Studios shop ik minimalistisch moois. St. Vincents heeft een fijne selectie voor in je interieur en voor boeken ga ik naar Cronopio, Copyright of ‘t Stad Leest.”

Welke wandelroutes kan je aanraden?

“Ik schreef de reisgids ‘time to momo Antwerpen’ (vroeger 100% Antwerpen), daar vind je voor elke wijk van de stad heel wat wandelingen in. Je kan er zowel multiculti Borgerhout als het centrum van de stad mee ontdekken. Foodie? Check dan het ‘Stadskookboek Antwerpen’ dat ik samen met collega journaliste Marlies Beckers schreef. De leukste foodwijkjes van Antwerpen staan erin beschreven. Je voeten onder tafel schuiven bij de beste eetadressen van Chinatown? Check!”

Wat is je meest recente ontdekking?

“De eigenaars van Kolonel Koffie openden net Kolonel & Reede. Ik ben er zelf nog niet geraakt, maar ik hoor er alleen maar fantastische dingen over. Je kan er de hele week door ontbijten of brunchen (ook op zondag!) en op donderdag, vrijdag en zaterdag is het ook mogelijk om er te dineren. Snel testen!”

Waar kom jij het best tot rust?

“Ik vind het heerlijk om op tijd te gaan slapen en dan om 6 uur ‘s morgens, wanneer de stad nog slaapt, te gaan lopen. Ik begin aan de vernieuwde Scheldekaaien en eindig voorbij het Noordkasteel. Ik vind ook het beeldenpark van het Middelheimmuseum fijn, daar staan topstukken van Panamarenko, Permeke en Barbara Hepworth. Misschien moet ik daar wel vaker gaan joggen. Wil ik mezelf verwennen? Dan boek ik een massage bij Hotel Julien of z’n nieuwe zusje August. Ook een kunstgalerie (Zeno X bijvoorbeeld) of een museum bezoeken vind ik ontspannend. Bij het Fotomuseum kan je op dinsdagen tijdens je lunchpauze naar Slow Focus. Foto’s kijken wordt dan gecombineerd met mindfulness oefeningen.”

Welke marktjes zijn een bezoekje waard?

“Boerenmarkt Kraakvers is leuk, die staat elke week ‘s zaterdags op een andere plek. De ene keer op het Vincotteplein, dan weer aan de hippe PAKT-site. Naar de vreemdelingenmarkt ga ik voor een garnaalkroket en een glaasje cava of om een paar losse bloemen uit te kiezen voor thuis. Op zondagen struin ik graag door de Kloosterstraat, daar staat soms de Markt Van Morgen met stuks van beginnende ontwerpers. Wie van rommelmarkten houdt, moet op vrijdagen naar de Vrijdagmarkt en op zondagen naar De Oever. Op vrijdagennamiddag ga je afterworken op Dokmarkt op ‘t Eilandje.”

Waar spreek je af met je vriendinnen?

“Ik ga erg graag naar de opera of het ballet in ons fantastische Operagebouw, daar neem ik dus geregeld vriendinnen mee naartoe. Onlangs nodigde een vriendin me uit voor Secret Cinema, je kijkt dan naar een eetfilm en krijgt tijdens de voorstelling dezelfde gerechten als de hoofdpersonages voorgeschoteld. Bijzonder! Ook de lezingen van The School of Life vind ik elke keer weer interessant. Heb ik zin om uniek te tafelen? Dan schrijf ik me in voor een DIS diner van LesOdettes, georganiseerd door Natalie Schrauwen en Koen Ghesquière. Bij dit duo kan je trouwens ook toffe kook- en kleiworkshops volgen.”

Waar ga je naartoe voor een romantische tête-à-tête?

“Dan ga ik picknicken met zicht op de stad. Je kan naar de Scheldenbocht of de Kaaien, maar ook op Linkeroever is het heerlijk zitten. Als het wat specialer mag zijn, is Dogma een aanrader. Dat is misschien wel de gezelligste cocktailbar van Antwerpen.”

Waar vind ik je op een zwoele zomeravond?

“De zomerconcertjes van het Rivierenhof zijn supergezellig. Deze maand zag ik al The Cinematic Orchestra live optreden, en ik ga nog naar José González en Novastar. Ook de activiteiten van de Zomer van Antwerpen moet je in de gaten houden. Hun openluchtcinema is fijn, maar er zijn ook elk jaar weer interessante performances. De voorstelling van Anne Teresa De Keersmaeker in de Blikfabriek was de max.”

Wat is je favoriete restaurant?

“Keuzestress! Veranda vind ik geweldig. Heerlijk eten, fantastisch pand en interieur (alweer van Going East) en de mooiste binnentuin voor zomeravonden. Ook als je niet gereserveerd hebt, kan je er terecht in hun wijnbar vooraan in het restaurant. Wat Seppe Nobels met groenten doet, vind ik ongelooflijk. Graanmarkt 13 staat dus ook helemaal bovenaan m’n favorietenlijstje. Bart Adriaenssens doet me altijd heerlijk thuisvoelen in z’n Bart-à-Vin in de Slachthuiswijk. Steak tartaar en een goed glas wijn, beter wordt het niet. Voor vis ga ik aan de toog van Dôme sur Mer zitten, wil ik comfortfood dan bestel ik een rice bowl bij Camino of een pizza bij Orso (ze hebben er ook glutenvrije bodems). Ik kijk elke keer weer uit naar het moment dat seizoensrestaurant Loes en Krikke opengaat. Uniek adres in onze stad.”

Waar zou je graag logeren, moest je niet in de buurt wonen?

“Onlangs ging ik slapen in eigen stad bij het nieuwe August, een hotel in het oude Augustinessenklooster in ‘t Groen Kwartier. Architect Vincent Van Duysen maakte er een pareltje van. Je hoeft er trouwens niet te blijven logeren om er te genieten: ga er (zonder reservatie) eten in de bar (creaties van The Jane chef Nick Bril), boek er twee uurtjes weg van de wereld in hun privé spa of ga er in augustus naar een van hun jazzlunches. Hotel Julien (van dezelfde eigenaars als August) blijft mijn eerste hotelliefde. We gingen er de nacht voor m’n zus trouwde slapen, die plek blijft dus speciaal voor me. In augustus ga ik voor het eerst schaapjes tellen bij L’Apartement Jackie. Eigenares Ellen Wauters maakte er een stijlvol, bohemian plekje van. Ik wil ook nog eens in een van de suites op de bovenste verdieping van Hotel Pilar slapen. Die zijn eclectisch ingericht, ruim en hebben een eigen terras.”