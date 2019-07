Op vakantie in eigen land: Linda Van Waesberge deelt haar tips voor Oostende Liesbeth De Corte

12 juli 2019

10u47 0 Vrije tijd 4 op de 10 Belgen nemen geen zomervakantie. Toch nood aan een korte adempauze in het weekend? Dan is een uitstapje in eigen land de ideale oplossing. Het is lekker goedkoop, je moet geen bagage inpakken en een staycation is helemaal hip. Zéker met de tips van een local. Deze week deelt Linda Van Waesberge haar places to be voor Oostende.

Waar kunnen we het best cultuur opsnuiven?

“Een topadres is natuurlijk De Grote Post, het cultuurcentrum waar je het hele jaar door theater, dans, muziek, comedy en circus kunt ontdekken. Ook het kunstencentrum KAAP is een vermelding waard. Hier kan je je geregeld vergapen aan fantastische foto’s. En dan is er natuurlijk nog het stadsmuseum Mu.ZEE. Eind juli start trouwens het jaarlijkse festival Theater aan Zee, in september is het Filmfestival interessant.”

Wat is jouw favoriete manier om de zee te bewonderen?

“De zee is magisch. Het is elke dag anders en blijft altijd fascinerend. Mijn favoriete moment om hiervan te genieten is ‘s ochtends vroeg, wanneer de zon opkomt en alles nog stil en zuiver is. Waar ik woon is het strand bovendien weids en ongerept. Bij helder weer kan ik zelfs aan de horizon grote boten zien varen, dichterbij zie ik de Oostendse vissersboten passeren. Zo mooi. Op Facebook post ik dan ook elke ochtend een foto van de Noordzee, dat levert telkens weer een ander schilderij op.”

Welke wandelroutes kan je aanraden?

“Wandelaars gaan het best naar het Maria Hendrikapark - dat door Oostendenaars ook ‘het Bosje’ wordt genoemd. Dit park is werkelijk wondermooi. Het bos, gras, vijvers, bruggetjes, planten, bloemen en stilte maken het tot een van mijn leukste ontdekkingen. Zeer speciaal!”

Wat zijn je favoriete shopadressen?

“Ik heb jarenlang in Brussel gewoond. Voor mijn favoriete shopadressen zal ik de hoofdstad nog even trouw moeten blijven. (lacht) Maar er zijn natuurlijk een paar leuke winkels die wel uniek zijn, met een aanbod dat je niet meteen elders vindt. Pied de Poule en Lily vind ik de meest interessante.”

Wat is je meest recente ontdekking?

“Onlangs ben ik op een fantastische ouderwetse drogisterij gebotst, genaamd Vandevelde. Een leuke plek om te snuisteren, zeker als je op zoek bent naar een pot, pan, borstel of andere huishoudelijke producten. Iets minder stoffig is het dakterras van De Grote Post. Dat is een fantastische plek met een prachtig uitzicht over het Leopoldpark en de stad. Tijdens de zomermaanden kan je er ook overheerlijk eten en drinken. Leuk weetje: ze werken hier in de mate van het mogelijke samen met lokale producenten én ze bereiden hun maaltijden met zo veel mogelijk biologische producten.”

Waar ga jij nog naartoe voor een gezonde lunch of diner?

“Voor een snelle hap en frisse, gezonde gerechten kan je steeds terecht bij Passe-Vite. Zoetebekken kunnen hier kiezen voor een boterham met choco of bananenpannenkoekjes. Wie zin heeft in iets hartigs, kan een verse salade, quiche of pasta bestellen. Voor elk wat wils, dus. Mag het iets meer zijn? Dan is Histoires D’O op de zeedijk een aanrader. Hier serveren ze trouwens ook geweldige cocktails! Bistro Belle de Jour is een tikje duurder, maar absoluut de moeite.”

Waar vind ik je op een zwoele zomeravond?

“Op het staketsel. Je weet wel, die houten constructie vlakbij de promenade langs het strand. Hier voel je de warme zeebries én heb je een mooi uitzicht op de golven. Perfect om helemaal zen te worden.”

Linda Van Waesberge is een bekende styliste en modegoeroe. Na jarenlang in Brussel te wonen, verruilde ze de hoofdstad voor de badstad Oostende.